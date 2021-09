Krzysztof Piątek negatywnie o swojej formie. "Musi trochę minąć"

Przypomnijmy: Hertha grała z Schalke na wyjeździe w meczu 31. kolejki ligowych rozgrywek. Wygrała 2:1 dzięki bramkom Dedrycka Boyaty z 19. i Jessica Ngankama z 74. minuty, a dla gospodarzy już w szóstej minucie spotkania trafił Amine Harit. Sztab Herthy może być jednak zaniepokojony sytuacją z 58. minuty - wtedy z boiska z kontuzją zszedł Krzysztof Piątek. Polak doznał urazu stawu skokowego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Krzysztof Piątek wraca po kontuzji. "Musimy pracować nad wieloma aspektami"

Dokładnie 12 maja 2021 roku kibice mogli po raz ostatni obejrzeć Krzysztofa Piątka na boisku. Kontuzja, której nabawił się napastnik w poprzednim sezonie Bundesligi, wykluczyła go z siedmiu spotkań ligowych, jednego meczu w Pucharze Niemiec oraz meczów reprezentacyjnych. W międzyczasie Polacy zagrali na Euro 2020 i w eliminacjach MŚ.

Krzysztof Piątek pojawił się na boisku w 83. minucie. Reprezentant Polski zmienił Suata Serdara, jednak nie udało mu się w żaden sposób przyczynić do zmiany wyniku. W pomeczowym wywiadzie z oficjalnym mediami klubowymi 26-latek skomentował przebieg spotkania z Lipskiem. - Trudno jest coś powiedzieć po tym meczu. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, wiele aspektów nie funkcjonowało w naszej drużynie, tak jak byśmy tego chcieli. Musimy jeszcze popracować nad wieloma elementami - powiedział Krzysztof Piątek.

Raków przewidział problemy Legii już przed meczem. "Spora szansa"

Polak odniósł się także do swojej dyspozycji. - Oczywiście, cieszę się, że po tak długiej przerwie mogłem pomóc zespołowi. Cztery i pół miesiąca to bardzo długi czas. Musi trochę minąć, zanim będę w stanie wrócić do pełni formy - skwitował Piątek.

Hertha Berlin po przegranej z Lipskiem zajmuje 12. miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie. - Teraz musimy się skupić na meczu z Freiburgiem, wykorzystać ten tydzień na treningi, a później zrobić wszystko, by dać kibicom trzy punkty - zakończył napastnik.