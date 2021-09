Lewandowski zdradził, co zmienił w swojej w grze. "To mój kolejny cel"

Robert Lewandowski w piątek nie strzelił gola w meczu z Greuther Fuerth. Bayern wygrał z ostatnią drużyną Bundesligi 3:1, ale polski napastnik nie dogonił rekordu Gerda Muellera, który strzelał gole w 16 meczach z rzędu. Licznik Lewandowskiego zatrzymał się na 15 spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Kolejny znakomity występ Mateusza Musiałowskiego. Dwa gole 17-latka przeciwko Chelsea [WIDEO]

Robert Lewandowski: Trzeba cały czas mieć głód

Lewandowski jeszcze przed meczem udzielił wywiadu Viaplay - platformie, która od tego sezonu w Polsce pokazuje wszystkie mecze Bundesligi. - Wydaje się, że wszystko jest łatwe, że w każdym meczu wyjdę i strzelę gola. Nie, to tak nie działa - mówił w rozmowie z Michałem Zachodnym, w której odnosił się do innego rekordu. Tego z poprzedniego sezonu, kiedy strzelił aż 41 goli. - Często miałem poczucie, że jest trudno, że jestem zmęczony albo nie czuję się świeży fizycznie i mentalnie - dodawał.

- Z drugiej strony miałem jednak poczucie, że muszę przełamywać bariery, nie rozmyślać nad tym. I pomimo zmęczenia oraz niepełnej dyspozycji spróbować strzelić kolejnego gola. Trzeba cały czas mieć głód. To dla mnie ważne, aby wciąż powiększać ten dorobek i to nie tylko o jedną bramkę - podkreślił Lewandowski.

Robert Lewandowski: To mój kolejny cel

A później został zapytany o to, co najbardziej zmieniło się w jego grze, odkąd jego trenerem jest Julian Nagelsmann, który przyszedł do Bayernu przed sezonem. - W ostatnim czasie na pewno skupiłem się na tym, aby poprzez moją grę jeszcze bardziej pomagać drużynie. Wiadomo, że zawsze będę miał w głowie strzelanie goli, ale rozgrywanie, kreowanie akcji i próbowanie czegoś nowego to mój kolejny cel i wyzwanie - zdradził Lewandowski.

Bayern w tym sezonie jeszcze nie przegrał w Bundeslidze. Wygrał pięć z sześciu meczów, jest liderem. Ma 16 punktów, o trzy więcej od VfL Wolsfburg, które w tej kolejce zagra jeszcze Hoffenheim (sobota, 15.30).