Ekspert nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego. "Z Bayernem może to robić"

Robert Lewandowski występuje w Bayernie Monachium od 2014 roku. 125-krotny reprezentant Polski do tej pory rozegrał w barwach mistrzów Niemiec 336 meczów oficjalnych, w których strzelił zawrotną liczbę 305 goli, dokładając do tego 65 asyst. Najlepszy piłkarz świata w 2020 roku ma ważny kontrakt z Bayernem do końca czerwca 2023 roku, a i tak w mediach nie ustają spekulacje, czy polski napastnik nie zdecyduje się w najbliższym czasie na zmianę otoczenia.

Wichniarek nie ma wątpliwości. "Kluczowi piłkarze Bayernu nigdzie się nie wybierają"

Na łamach "Super Expressu" swoje zdanie na ten temat przedstawił były reprezentant Polski Artur Wichniarek, którego zdaniem Lewandowski będzie w najbliższych latach dalej reprezentował barwy największego klubu w Niemczech.

- Robert chce osiągnąć nie tylko sukcesy indywidualne, lecz także z drużyną. Z Bayernem może to robić - tłumaczył Wichniarek.

- Bayern jest niezwykle profesjonalnie zarządzany i zawodnicy doceniają to, co mają. Najważniejsi z nich - Neuer, Kimmich, Goretzka i Mueller - przedłużają kontrakty i nigdzie się nie wybierają - zaznaczał były napastnik Herthy Berlin i Arminii Bielefeld.

Lewandowski o odwołaniu gali Złotej Piłki. "Mam nadzieję, że to nie przez to"

- Nie wiem, jakie są jego plany, ale w planach Bayernu jest napastnikiem numer 1 przez najbliższe trzy, cztery lata - podsumował Artur Wichniarek.

W sezonie 2020/21 Robert Lewandowski pobił rekord Bundesligi, strzelając w jednych rozgrywkach aż 41 goli. Po pięciu kolejkach sezonu 2021/22 polski napastnik ma na swoim koncie już siedem goli, a jego drużyna w miniony weekend objęła prowadzenie w ligowej tabeli.