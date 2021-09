Manuel Neuer podkreślił główną zaletę nowego trenera Bayernu. "To jest klucz"

Bayern Monachium zainwestował ogromne - jak na sprowadzenie trenera - pieniądze w przejście Juliana Nagelsmanna. Mistrzowie Niemiec zapłacili RB Lipsk 25 milionów euro, w co wliczone są również dodatki. Wydaje się jednak, że wyłożona kwota opłaci się klubowi, zważywszy na ostatnie wyniki, jakie odnosi klub. Dodatkową zaletą 33-latka może być odpowiednie przygotowanie swojej drużyny do każdego rywala, o czym opowiedział kapitan zespołu, Manuel Neuer.

Nagelsmann skupiony na każdym przeciwniku. Beniaminek Bundesligi niczym FC Barcelona?

- Jest bardzo skrupulatny, otrzymujemy wiele informacji o przeciwnikach. Nawet w przypadku rzekomo słabszych przeciwników, takich jak Bochum czy Fürth, przeprowadzamy dokładnie takie same dogłębne analizy, jak w Lidze Mistrzów przed Barceloną. Zawsze jesteśmy dobrze przygotowani i intensywnie trenujemy do meczów, bardzo ciężko i intensywnie. To jest klucz do tego, abyśmy byli gotowi na mecze. Julian i jego sztab robią to bardzo dobrze - powiedział Manuel Neuer cytowany przez "Bild".

Neuer nawiązał tym samym do pierwszego meczu w fazie grupowej Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium pewnie pokonał FC Barcelonę na Camp Nou 3:0. SpVgg Greuther Fürth to z kolei najbliższy przeciwnik Bawarczyków, z którym zmierzą się w piątek (24 września) o godzinie 20:30. Czy oba te zespoły mogą być traktowane w ten sam sposób?

Przypomnijmy, że Greuther Fürth to tegoroczny beniaminek Bundesligi, który dotychczas zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Zespół nie wygrał ani jednego z pięciu spotkań (1 remis i 4 porażki) tego sezonu. Julian Nagelsmann musi się jednak zmierzyć z przeciwnikiem innej kategorii - kontuzjami. Według niemieckiego dziennika "Kicker" w składzie Bayernu Monachium zabraknie Kingsleya Comana, który kilka dni temu przeszedł operację serca. Wątpliwy jest także występ Serge'a Gnabry'ego (infekcja grypowa) czy Jamala Musiali (problem z torebką stawową w kostce). Sytuacja ta sprawia, że Leroy Sane pozostaje jedynym nominalnym skrzydłowym