Nagelsmann pokazał Lewandowskiemu, jak to się robi. Wyborna technika [WIDEO]

Robert Lewandowski i Julian Nagelsmann zostali po treningu, aby stoczyć mały bój o to, kto zza boiska wkręci piłkę do bramki. Obaj ustawili się w tym celu przy chorągiewce bocznej. Nie było widać czy napastnik Bayernu trafił do bramki, ale w mediach społecznościowych udostępniono wideo ze strzałem trenera.

"Trener Bayernu Julian Nagelsmann pokazujący Lewandowskiemu jak to się robi" - podpisano nagranie na Twitterze, na którym widać, jak Niemiec z tzw. dropsztyka uderzył na bramkę zewnętrzną częścią lewej nogi. Piłka oczywiście znalazła się w siatce.

Robert Lewandowski i Julian Nagelsmann rywalizują. Kto lepiej strzelił zza boiska?

Na nagraniu widać nienaganną technikę Nagelsmanna. Robert Lewandowski już wcześniej pokazał swoje umiejętności w tym elemencie. Na jednym ze zgrupowań reprezentacji Polski, 33-latek stanął za linią końcową, blisko narożnika boiska, przerzucił piłkę nad sobą za swoje plecy i z pierwszej piłki oddał uderzenie na bramkę, z tą różnicą, że zrobił to zewnętrzną częścią, ale prawej nogi. Nagranie opublikował portal Łączy nas piłka.

Technikę Polaka widzieliśmy niejednokrotnie także na treningach Bayernu Monachium. Jeden z kolegów Lewandowskiego wykopał piłkę wysoko w górę. Napastnik, mimo tego że oślepiało go słońce, popisał się fantastyczną techniką i "skleił" spadającą piłkę. Ta nie odskoczyła mu nawet na centymetr. Po tym zagraniu "Lewy" wydał z siebie okrzyk radości, a chwilę później pokazał kilka niezłych ruchów tanecznych. "Jak po maśle" – napisano w opisie

We wtorek Lewandowski mógł cieszyć się z innej nagrody: odebrał Złotego Buta - nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich - którego zdobył po raz pierwszy. Strzelił 41 goli w Bundeslidze, zdobywając 82 punkty (gole w czołowych ligach europejskich są mnożone razy dwa), wyprzedzając Lionela Messiego z Barcelony (30 bramek, 60 pkt) i Cristiano Ronaldo z Juventusu (29 bramek, 58 pkt).

