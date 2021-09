Tak Ania Lewandowska zareagowała na nagrodę dla męża. Wystarczyło sześć słów

"Jestem z Ciebie bardzo dumna", co w języku angielskim zostało zapisane: "I am very proud of You" i to właśnie te sześć słów chciała przekazać w mediach społecznościowych Anna Lewandowska. W ten sposób 33-latka jeszcze dodatkowo pogratulowała Robertowi Lewandowskiemu kolejnego indywidualnego trofeum. W trakcie gali przyznała również, że mąż jest dla niej inspiracją do dalszej pracy.

Robert Lewandowski instagram.com @annalewandowskahpba

Nikt nie ma już wątpliwości, że Robert Lewandowski na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. W zeszłym roku Polak otrzymał nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie i tylko z powodu pandemii prawdopodobnie nie została mu wręczona Złota Piłka za 2020 rok. W sezonie 2020/21 Polak nie miał sobie równych. Zanotował aż 41 trafień w Bundeslidze, dzięki czemu pobił legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 bramek). Drugiego w klasyfikacji Leo Messiego napastnik Bayernu wyprzedził aż o 11 bramek, czyli 22 punkty w klasyfikacji. Trzeci był Cristiano Ronaldo z 29 trafieniami.

Legendy piłki nożnej gratulują Lewandowskiemu. "Dlatego się nie boję"

- Dedykuję tę nagrodę Gerdowi Muellerowi, którego podziwiam, ale przede wszystkim mojej żonie Annie. Jest dla mnie kluczową osobą i źródłem wielkiej motywacji - powiedział Robert Lewandowski. - W domu wszystkie złe myśli przestają się liczyć. Mogę koncentrować się na tym, co najważniejsze w życiu, czyli na rodzinie. Jestem bardzo szczęśliwy, że moje życie prywatne tak się ułożyło i mam ogromne wsparcie bliskich - dodał.

W specjalnych materiałach wideo współpracę z Robertem wspominali także jego byli trenerzy - Hanis Flick i Juergen Klopp. Na sam koniec gratulacje Lewandowskiemu złożył także prezydent FIFA Gianni Infantino.