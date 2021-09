Legendy piłki nożnej gratulują Lewandowskiemu. "Dlatego się nie boję"

Robert Lewandowski odebrał we wtorek swój pierwszy w karierze Złoty But dla najlepszego strzelca z lig europejskich. To jedyna nagroda indywidualna - nie licząc gali Złotej Piłki odwołanej z powodu pandemii koronawirusa - której nie udało się wywalczyć Polakowi w sezonie 2019/2020. Jednak w sezonie 2020/2021 Lewandowski nie miał już sobie równych. Napastnik Bayernu Monachium zadedykował nagrodę legendarnemu Gerdowi Muellerowi oraz swojej żonie Annie.

- Robert ma już 33 lata, więc długo musiał pracować, by wreszcie wdrapać się na szczyt klasyfikacji Złotego Buta. Bywał blisko, ale zawsze czegoś brakowało. Nie było mu łatwo się przebić, tak jak każdemu Polakowi, jednak teraz może czuć satysfakcję. Należało mu się, trzeba gratulować - powiedział WP SportoweFaktyGrzegorz Lato.

- Gra w tak dobrym klubie jak Bayern bardzo Robertowi pomogła. Złapał świetną formę, niedawno wygrał z kolegami Ligę Mistrzów, a takie sukcesy mają ogromny wpływ na następne osiągnięcia. Myślę, że dziś nikt nie kwestionuje zasadności nagrody dla Polaka - dodał były reprezentant Polski Włodzimierz Lubański.

Polak zanotował aż 41 trafień w Bundeslidze, dzięki czemu pobił legendarny rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972 (40 bramek). Drugiego w klasyfikacji Leo Messiego napastnik Bayernu wyprzedził aż o 11 bramek, czyli 22 punkty w klasyfikacji. Trzeci był Cristiano Ronaldo z 29 trafieniami. Czy Robertowi Lewandowskiemu uda się przedłużyć swoją formę?

- Wszystko tak naprawdę zależy od niego. Ogromny plus to fakt, że Robert nie jest podatny na kontuzje. Niby ma 33 lata, lecz Cristiano Ronaldo ma 36, a wciąż pokazuje wyśmienitą formę i znajduje się na samym szczycie. Dlatego nie boję się o "Lewego". Życzę mu, żeby grał jak najdłużej, i żeby decyzję o długości swojej kariery podjął sam - wtedy, kiedy uzna to za stosowne - podkreślił Lato.

Włodzimierz Lubański natomiast przyznał, że nie jest to tak łatwe do przewidzenia. - Wszystko zależy od sprawności fizycznej i psychicznej motywacji do gry na najwyższym poziomie. Lat przybywa i z czasem coraz trudniej będzie udowadniać klasę. Na razie jednak Robert nie musi się tym martwić - dodał zdobywca 48 goli w narodowych barwach.

W trakcie ceremonii głos zabrała również Anna Lewandowska, która przyznała, że mąż jest dla niej ogromną inspiracją. W specjalnych materiałach wideo współpracę z Robertem wspominali także jego byli trenerzy - Hanis Flick i Juergen Klopp. Na sam koniec gratulacje Lewandowskiemu złożył także prezydent FIFA Gianni Infantino.