Peter Hyballa ma nową pracę. Kontrowersyjny trener w "Tureckiej sile"

Pod koniec maja 2021 roku Peter Hyballa odszedł z Wisły Kraków w atmosferze skandalu. Niemiec skonfliktował się nie tylko z działaczami, większością piłkarzy oraz legendami będącymi członkami sztabu szkoleniowego. No i co równie ważne: kończył pracę w Krakowie serią siedmiu meczów bez zwycięstwa. Dlatego też zaskoczeniem było to, że Hyballa szybko znalazł nowe miejsce zatrudnienia w duńskim Esbjergu. Tam jednak również długo nie zagrzał miejsca.

Już na wczesnym etapie pracy pojawiły się głosy piłkarzy, który narzekali na metody pracy niemieckiego trenera. Ich relacje były łudząco zbieżne z tym, o czym po odejściu trenera opowiadali piłkarze Wisły Kraków, jak chociażby Vullnet Basha. Zawodnicy duńskiego klubu nawet oświadczenie w tej sprawie, w których opisali szokujące metody pracy Niemca. "Doświadczaliśmy codziennych gróźb zwolnienia, drwin, seksistowskich i poniżających uwag oraz tego, co uważamy za jawne zastraszanie, które wykracza daleko poza i tak już szerokie ramy świata piłki nożnej" - czytaliśmy w nim. Jego klub zdobył tylko punkt w trzech meczach. Niemiec został zwolniony, ale już znalazł nowego pracodawcę.

Hyballa znalazł nowy klub

Hyballa został trenerem Turkgucu Monachium, który występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym. To pierwszy klub imigrantów, który gra na szczeblu centralnym. Turkgucu można przetłumaczyć jako "Turecka siła". W 1975 roku założyli go tureccy imigranci. Podczas derbów z TSV 1860 potrafili przyciągać nawet 10 tysięcy kibiców.

Po 9. kolejce III Bundesligi Turkgucu zajmuje 10. miejsce w tabeli.