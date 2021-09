Robert Lewandowski może pobić najważniejszy rekord Gerda Muellera. To nie jest nierealne

Robert Lewandowski miał skromny udział w bramkowym torcie w wygranej 7:0 nad Vfl Bochum w piątej kolejce Bundesligi. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola w 61. minucie i ustanowił nowy rekord. Lewandowski zdobył bramkę w 13. meczu z rzędu na Allianz Arenie w Monachium, dzięki czemu pobił rekord należący do Cristiano Ronaldo. "13 goli z rzędu to rekord, który przesuwa go nad najlepszymi w piłce nożnej. Lionel Messi zdołał zdobyć 10 bramek, gdy grał w Barcelonie, a 12 z rzędu u siebie strzelił kiedyś Cristiano Ronaldo podczas pobytu w Realu Madryt" - pisał dziennik "La Vanguardia".

Robert Lewandowski może pobić rekord Gerda Muellera. Brakuje mu 81 bramek

Gerd Mueller jest najlepszym strzelcem w historii Bundesligi z 365 bramkami. Ostatnie trafienie legendy niemieckiego futbolu miało miejsce 18 listopada 1978 roku w meczu Bayernu Monachium z FC Kaiserslautern. Mueller łącznie zagrał 427 mecze w niemieckiej ekstraklasie, co daje mu średnią 0,85 bramki na mecz.

Robert Lewandowski dzięki trafieniu w meczu z Vfl Bochum ma 284 bramki w 355 meczach na poziomie Bundesligi, co daje średnią 0,8 gola na spotkanie. Serwis transfermarkt.com wylicza, że kapitan reprezentacji Polski zdobywa gola w lidze niemieckiej co 100 minut - Gerd Mueller trafiał co 105 minut. Dodatkowo Lewandowski od początku sezonu 2021/2022 utrzymuje średnią 1,4 bramki na mecz.

Robert Lewandowski przyznawał w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Sport Bild", że może grać na tym poziomie przez co najmniej cztery najbliższe sezony. "Fizycznie jestem w dobrej formie i mam też odpowiednią mentalność. Mogę grać jeszcze wiele lat, jestem pewien, że jeszcze przez co najmniej cztery lata. A potem zobaczę, może uda mi się jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę" - mówił Polak. Taka deklaracja napastnika każe sugerować, że najważniejszy rekord Gerda Muellera zostanie pobity.