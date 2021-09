"Jest najlepszy na świecie", ale tym razem Nagelsmann chwalił Lewandowskiego nie za gola

W sobotę Bayern Monachium rozbił u siebie VfL Bochum aż 7:0. Dwa gole strzelił Joshua Kmmich, po jednym Leroy Sane, Serge Gnabry, Robert Lewandowski i Eric Maxim Choupo-Moting, a jedno trafienie było samobójcze. Bayern przynajmniej do niedzieli awansował na 1. miejsce w tabeli.

Po meczu Lewandowskiego kolejny raz skomplementował trener mistrzów Niemiec Julian Nagelsmann. Niemiec zwrócił uwagę nie tylko na strzeleckie umiejętności Polaka, ale też na inne aspekty. Nagelsmann chwalił m.in. umiejętność dostrzeżenia kolegów z zespołu.

Nagelsmann chwali Lewandowskiego

- Lewandowski chce strzelać gole w każdym spotkaniu. Jest głodny tego, by co mecz trafiać do siatki. Ale ma też inny cel - stara się, by wypracowywać sytuacje dla swoich kolegów z drużyny - powiedział trener Bayernu.

I dodał: Dziś tak było. Zagrał trzy lub cztery świetne podania na połowie rywala. Tym samym otworzył możliwości przed swoimi partnerami. Jest najlepszym napastnikiem na świecie. Wiemy, że strzeli dla nas jeszcze wiele goli w tym sezonie.

W obecnym sezonie Lewandowski rozegrał siedem meczów, w których strzelił 11 goli. Szansę na powiększenie dorobku Polak będzie miał w piątek, gdy Bayern zagra na wyjeździe z Greuther Fuerth. Początek spotkania o 20:30.