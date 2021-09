Lewandowski po kolejny rekord! Gdzie obejrzeć mecz Bayernu - Bochum? [TRANSMISJA]

- Damy odpocząć jednemu lub dwóm zawodnikom, ale nie na ośmiu pozycjach - powiedział Julian Nagelsmann przed meczem Bayernu Monachium z VfL Bochum. Dziennikarze "Kickera" zwiastują również, że w gronie tych dwóch zawodników nie znajdzie się Robert Lewandowski. Według przewidywań Polak zagra w sobotnim starciu od pierwszej minuty, co będzie dla 33-latka szansą na pobicie kolejnego rekordu.

Bayern Monachium w walce o kolejny sukces. Robert Lewandowski strzeli przeciwko beniaminkowi?

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to niezwykły mecz. Bochum jest obecnie jedynym zespołem z Bundesligi, któremu Polak nie strzelił jeszcze nigdy bramki. Co ciekawe, Lewandowski przeciwko Bochum strzelał bramki w meczach Pucharu Niemiec. Jego bilans przeciwko temu rywalowi to dwa mecze i dwa gole. Co więcej, jeśli napastnik Bayernu Monachium trafi do siatki chociaż raz, to przebije klubowe legendy, Juppa Heynckesa oraz Gerda Muellera, którzy w przeszłości mieli serię 12 domowych meczów ligowych z przynajmniej jednym golem.

W sobotę do Monachium przyjedzie VfL Bochum, który ma na koncie zaledwie trzy punkty po czterech meczach. Jedyną wygraną klub odniósł z 1. FSV Mainz 2:0. Pozostałe trzy spotkania kończyły się porażkami - z 1. FC Koeln 1:2, Herthą Berlin 1:3 i VfL Wolfsburg 0:1.

Bayern Monachium - VfL Bochum. Gdzie i o której oglądać spotkanie? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Bayernu Monachium z VfL Bochum odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30. Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay.pl. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.