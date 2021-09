Haaland i Benzema gonią Lewandowskiego, ale Polak wciąż jest liderem. Fenomen

W sezonie 2021/2022 Robert Lewandowski ma na swoim koncie cztery mecze w Bundeslidze i sześć bramek. To najlepszy wynik w niemieckiej ekstraklasie i przy okazji najwyższy w pięciu najlepszych ligach w Europie. Polak prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta mając dwa punkty przewagi nad drugim Erlingiem Brautem Haalandem oraz Karimem Benzemą. Obaj napastnicy mają po 10 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądają relacje na linii Sousa-Lewandowski [SEKCJA PIŁKARSKA]

Robertowi Lewandowskiemu udało się utrzymać prowadzenie, które odnotowaliśmy przed rozpoczęciem przerwy reprezentacyjnej. Sytuacja zmieniła się natomiast na pozycji wicelidera. Przed dwoma tygodniami za 33-latkiem znajdowali się ex aequo Michail Antonio (West Ham United) oraz Ciro Immobile (Lazio Rzym). Wtedy przewagę napastnik Bayernu Monachium wypracował sobie dzięki hat-trickowi zdobytemu w starciu z Herthą Berlin (5:0). Teraz natomiast zrobił to strzelając gola z rzutu karnego w starciu z RB Lipsk.

Robert Lewandowski wciąż liderem. Polak prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta

Robert Lewandowski w sumie zdobył już osiem bramek dla Bayernu. Sześć w Bundeslidze i dwie w wygranym 3:2 Superpucharze Niemiec z Borussią Dortmund. Erling Haaland natomiast awansował na pozycję wicelidera po tym, jak strzelił w ostatniej kolejce dwa gole przeciwko Bayerowi Leverkusen (4:3). Karim Benzema z kolei punktował w meczu Realu Madryt z Celtą Vigo (5:2).

Polska - Rosja o strefę medalową siatkarskich ME. Kiedy i o której oglądać wielki hit?

Dodatkowo mówi się, że Robert Lewandowski ma jeszcze trudniejsze zadanie, ponieważ w Bundeslidze rozegra tylko 34. kolejki. Tymczasem na Wyspach Brytyjskich (Premier League), we Włoszech (Serie A) czy Hiszpanii (La Liga) meczów jest 38. Piłkarze z tych lig mają więc więcej czasu na zdobycie dodatkowych bramek.

Wielki powrót Cristiano Ronaldo. "Lepiej nie mógł sobie tego wymarzyć"

Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami w klasyfikacji do Złotego Buta bramki mnożone są przez współczynnik. W pięciu najlepszych ligach świata wynosi on - 2 (czyli 6 x 2 = 12 pkt). W ligach spoza TOP5 natomiast spada on do 1,5 - co znacznie utrudnia sięgnięcie po trofeum. Nie jest to najlepsza informacja dla Ligue 1. Francuzi zajmują obecnie 6. miejsce w klasyfikacji. Na piątą lokatę natomiast wskoczyła liga portugalska.