Lewandowski znów pobił rekord Gerda Muellera! 17. mecz z golem z rzędu!

Robert Lewandowski dzięki hat-trickowi w meczu z Herthą Berlin w poprzedniej kolejce Bundesligi zanotował swoją rekordową serię 13 meczów ligowych z rzędu z co najmniej jednym zdobytym golem. Kapitan reprezentacji Polski także wyrównał rekord Gerda Müllera i zdobył co najmniej jedną bramkę w ostatnich 16 oficjalnych spotkaniach Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski pobił kolejny rekord Gerda Muellera i powiększył serię meczów z golem w Bundeslidze!

Początek spotkania RB Lipsk z Bayernem był żywy z obu stron. Zarówno gospodarze, jak i mistrzowie Niemiec mieli swoją okazję do zdobycia gola. Pierwszą okazję Lewandowski miał już w ósmej minucie po dośrodkowaniu Joshui Kimmicha, ale napastnik nie złożył się odpowiednio do strzału. Minutę później Kevin Kampl zagrał ręką w polu karnym, a arbiter po konsultacji z systemem VAR wskazał na punkt jedenastego metra.

Zgodnie z przewidywaniami do jedenastki podszedł Robert Lewandowski i bez większego problemu pokonał Petera Gulacsiego, uderzając w lewą stronę jego bramki. Doszło jednak do pewnej zmiany, ponieważ Lewandowski nie wykonał karnego na dwa tempa, tak jak to miał w zwyczaju. Kapitan reprezentacji Polski zdobył zatem swojego szóstego gola w tym sezonie Bundesligi i ponownie wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców.

Robert Lewandowski zszedł z boiska w 59. minucie, a w jego miejsce wszedł Eric Maxim Choupo-Moting. Mecz Bayernu Monachium z RB Lipsk zakończył się wynikiem 4:1. Jedyną bramkę dla Byków zdobył Konrad Laimer, natomiast dla Bayernu strzelał Jamal Musiala, Leroy Sane oraz Choupo-Moting. Mistrzowie Niemiec po czterech kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli z 10 punktami i tracą dwa punkty do Wolfsburga.