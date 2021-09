"Nowy Modrić" w Bayernie. Klub podpisał z nim długoletni kontrakt

Lovro Zvonarek występuje obecnie w pierwszoligowym Slaven Belupo. W czwartek piłkarz przeszedł badania lekarskie w Monachium. Według informacji klubu Chorwat związał się z mistrzem Niemiec długoterminowym kontraktem. Do zespołu młodzieżowego Bayernu dołączy jednak dopiero latem 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądają relacje na linii Sousa-Lewandowski [SEKCJA PIŁKARSKA]

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydował się na przejście do Bayernu - powiedział dyrektor odpowiedzialny za młodzieżowców Jochen Sauer. - Bayern to jeden z największych i najbardziej utytułowanych klubów na świecie. Możliwość gry tutaj w przyszłości i noszenia tej koszulki napełnia mnie dumą. I to mnie jeszcze bardziej mobilizuje do codziennej ciężkiej pracy nad sobą - przyznał z kolei Zvonarek. Bayern Monachium miał kupić piłkarza za około dwa miliony euro.

"Młody Modrić" dołącza do Bayernu Monachium. "Cały pakiet jest rewelacyjny"

Zvonarka znalazł Tomislav Stipić. Były trener Slaven Belupo przyznał w rozmowie z "Bildem", że 16-latek ma duże szanse, aby w przyszłości występować w pierwszym składzie Bayernu Monachium. Szkoleniowiec porównuje 16-latka do Luki Modricia, który jest jedną z większych gwiazd reprezentacji Chorwacji i Realu Madryt - Ma potencjał, aby stać się nowym Luką Modriciem. Jest o wiele bardziej zaawansowany niż ktokolwiek inny w tym wieku. Cała paleta umiejętności chłopaka jest rewelacyjna - powiedział 42-latek.

Erling Haaland mógł nie trafić do Borussii. Dziś żałują. "Głupotą byłoby powiedzieć coś innego"

W sezonie 2021/22 Zvonarek zostanie w swoim obecnym klubie, gdzie ma zdobyć "ważne doświadczenie na wysokim poziomie". Przypomnijmy, że Slaven Belupo występuje w chorwackiej ekstraklasie. Sauer podkreślił, że w obecnej sytuacji to będzie najlepsze rozwiązanie dla tak młodego zawodnika.