Robert Lewandowski już liderem! 10 punktów. A sezon dopiero się zaczął. Kosmos

To dopiero początek sezonu 2021/22, a Robert Lewandowski już wypracowuje sobie przewagę w klasyfikacji Złotego Buta. Polak posiada obecnie 10 punktów. Na drugim miejscu z dwoma punktami straty znajdują się natomiast ex aequo Michail Antonio (West Ham United) oraz Ciro Immobile (Lazio Rzym). Przewagę napastnik Bayernu Monachium wypracował sobie dzięki hat-trickowi zdobytemu w starciu z Herthą Berlin (5:0).

Robert Lewandowski w sumie zdobył już siedem bramek dla Bayernu. Pięć w Bundeslidze i dwie w wygranym 3:2 Superpucharze Niemiec z Borussią Dortmund. Gole Lewandowskiego przeciwko Hercie to odpowiednio 299., 300. i 301. jego trafienia dla monachijczyków. W mediach społecznościowych klubu w związku z tym pojawiło się nawiązanie do słynnego filmu o Spartanach - "300". Dzięki hat-trickowi został też liderem najskuteczniejszych w niemieckiej ekstraklasie.

Robert Lewandowski ma trudniej od reszty? Polak walczy o kolejnego Złotego Buta

Dodatkowo mówi się, że Robert Lewandowski ma jeszcze trudniejsze zadanie, ponieważ w Bundeslidze rozegra tylko 34. kolejki. Tymczasem na Wyspach Brytyjskich (Premier League), we Włoszech (Serie A) czy Hiszpanii (La Liga) meczów jest 38. Piłkarze z tych lig mają więc więcej czasu na zdobycie dodatkowych bramek.

W poprzednim sezonie Lewandowski wygrał Złotego Buta kompletnie deklasując rywali. Polak zdobył 82 punkty. Drugi w klasyfikacji Leo Messi (FC Barcelona) miał ich 60, a podium zamknął Cristiano Ronaldo (Juventus) - 58 punktów. Napastnik Bayernu został pierwszym Polakiem w historii, który sięgnął po te wyróżnienie.

Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami w klasyfikacji do Złotego Buta bramki mnożone są przez współczynnik. W pięciu najlepszych ligach świata wynosi on - 2 (czyli 5 x 2 = 10 pkt). W ligach spoza TOP5 natomiast spada on do 1,5 - co znacznie utrudnia sięgnięcie po trofeum. Nie jest to najlepsza informacja dla Ligue 1. Francuzi zajmują obecnie 6. miejsce w klasyfikacji. Na piątą lokatę natomiast wskoczyła liga portugalska.