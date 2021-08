Manuel Neuer pobił rekord Bundesligi! Legendatny Oliver Kahn został zdetronizowany

Mecz Bayern Monachium – Hertha Berlin był szczególnie ważny dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zdobył swojego 299, 300 i 301 gola dla Bayernu, a do tego zanotował 13. mecz w Bundeslidze z rzędu, w którym zdobył co najmniej jedną bramkę. Dodatkowo Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera z sezonu 1969/1970 – Polak strzelił co najmniej jednego gola w ostatnich 16 spotkaniach. Jak się okazuje, nie tylko on mógł zapisać się w historii Bundesligi.

Manuel Neuer z największą liczbą czystych kont w historii Bundesligi. Wyprzedził prezesa Bayernu

Bayern Monachium bez większego problemu pokonał 5:0 Herthę Berlin, a poza hat-trickiem Roberta Lewandowskiego na listę strzelców wpisał się Thomas Mueller oraz Jamal Musiala. Ten mecz był też udany dla Manuela Neuera, który zachował czyste konto. Występ kapitana Bayernu Monachium przeszedł do historii, ponieważ był to 205. mecz Neuera bez straconej bramki w Bundeslidze, dzięki czemu przegonił Olivera Kahna, obecnego prezesa Bawarczyków.

Manuel Neuer nie ukrywał radości z zachowania czystego konta w sobotnim spotkaniu. "Sam fakt, że defensywa grała bardzo dobrze i zachowaliśmy czyste konto, czyni mnie bardzo zadowolonym" – powiedział bramkarz, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. Manuel Neuer zachował 62 czyste konta podczas gry dla Schalke 04 w latach 2005-2011, a 143 w meczach Bayernu Monachium.

Manuel Neuer ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Bramkarz jest drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem mistrza Niemiec, tuż za Robertem Lewandowskim (Neuer zarabia 18 mln euro rocznie, Lewandowski 22). Na ten moment nie wiadomo, czy umowa z Neuerem zostanie przedłużona.