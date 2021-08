Lewandowski skomentował swojego hattricka. "Niewidzialna asysta" była słowem "dziękuję"

Lewandowski zdobył aż trzy z pięciu bramek Bayernu w meczu trzeciej kolejki Bundesligi przeciwko Hercie Berlin. Polak prezentował się świetnie nie tylko w roli wykańczającego akcje mistrzów Niemiec, co zaprezentował już na początku spotkania.

"Niewidzialna" asysta i geniusz Lewandowskiego jeszcze przed trzema golami

Pierwszy gol dla Bayernu padł po kapitalnej akcji całego zespołu, ale prawdziwym geniuszem pokazał się w niej Robert Lewandowski. Polak dostał podanie w polu karnym, jednak zdecydował, że to nie on odda strzał na bramkę Herthy.

Napastnik przepuścił piłkę do wbiegającego tuż za nim Thomasem Muellerem, a ten dał prowadzenie Bayernowi. "Niewidzialna asysta" - nazwał to zagranie komentujący to spotkanie na antenie Viaplay Mateusz Borek.

"Zobaczyłem, że Thomas biegnie za mną. To było małe podziękowanie"

Po meczu Polak wytłumaczył, dlaczego przy pierwszym golu Bayernu podjął właśnie taką decyzję. - Czasami pierwsza bramka w meczu staje się tą najważniejszą. Zobaczyłem, że Thomas biegnie za mną. Czułem, że tam jest. To było też małe podziękowanie dla niego po wszystkich asystach dla mnie - wskazał.

Mueller w zeszłym sezonie zaliczył 18 asyst w meczach Bundesligi. W obecnym sezonie niemieckiej ligi ma ich już dwie. Dla Lewandowskiego trafienia przeciwko Hercie były trzecim, czwartym i piątym golem w tym sezonie Bundesligi.