Szalony pomysł nowego trenera Bayernu. "Nie oglądamy na nim Netflixa"

Dwucyfrowy wynik padł w środowym spotkaniu Bayernu Monachium w Pucharze Niemiec. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna rozbiła piątoligowe SV Bremer 12:0. Robert Lewandowski dostał wolne i nie było go nawet w kadrze meczowej na ten mecz. Czterema bramkami popisał się za to jego zmiennik Eric Maxime Choupo-Moting.

Tablet przy ławce rezerwowych Bayernu. Nagelsmann wyjaśnia

W trakcie spotkania z SV Bremer niemieckie media zwróciły uwagę na zaskakujący szczegół. Przy ławce rezerwowych Bayernu Monachium pojawił się tablet, z którego przez całe spotkanie korzystał trener Nagelsmann i członkowie jego sztabu szkoleniowego.

Po meczu od razu padły pytania, do czego służyło im urządzenie. - Nie oglądamy seriali Netflixa na nim - żartował Nagelsmann, cytowany przez profil iMiaSanMia na Twitterze. - Obserwujemy poszczególne sytuacje meczowe, w których możemy uzyskać pewne spostrzeżenia, choć z małym opóźnieniem - dodał. Wygląda więc na to, że jest to kolejna nowinka technologiczna wykorzystywana przez kluby piłkarskie. Nie trudno sobie wyobrazić, że być może tablety na stałe zagoszczą przy ławkach rezerwowych.

Nie wiadomo jeszcze, z kim Bayern Monachium zmierzy się w kolejnej rundzie Pucharu Niemiec. Następne spotkanie natomiast mistrzowie Niemiec rozegrają już w sobotę. Zmierzą się wtedy z Herthą Berlin w 3. kolejce Bundesligi.