Sceny po meczu Bayernu! "Prawie żaden nie zareagował" [WIDEO]

Dla piątoligowego Bremer SV środowy mecz z Bayernem w 1/32 Pucharu Niemiec to było wielkie przeżycie. Niektórym kibicom na stadionie nie przeszkadzało nawet, że ich zespół przegrał aż 0:12. Po meczu wtargnęli na murawę i zaczęli podbiegać do piłkarzy Bayernu. Przy praktycznie zerowej reakcji ochrony. A tak przynajmniej twierdzi reporter "Sport1" Florian Plettenberg.

"Niesamowita scena po końcowym gwizdku: jeden z widzów szturmuje boisko i prawdopodobnie chce podbiec do graczy Bayernu. Prawie żaden ochroniarz nie zareagował prawidłowo. Trwało to przez kilka minut" - napisał Plettenberg, który zamieścił na Twitterze krótki film, jak jeden z fanów szarpie się z ochroniarzami.

Bayern Monachium przeszedł do historii Pucharu Niemiec

To nawet nie było zwycięstwo. To była demolka. I to bez kilku kluczowych piłkarzy - m.in. bez Roberta Lewandowskiego. Taką decyzję podjął trener Julian Nagelsmann, który już kilka dni temu przekazał, że polski napastnik, ale też Manuel Neuer czy Leon Goretzka nie pojadą do Bremy i odpoczną, by lepiej przygotować się do sobotniego meczu z Herthą Berlin (godz. 18.30).

Mimo to mistrzowie Niemiec awansowali do 1/16. Zagrają na tym etapie 27. raz z rzędu, co jest nowym rekordem DFB Pokal. W środę wygrali aż 12:0, a przy tym oddali aż 37 strzałów, co stanowi największą liczbę strzałów w tych rozgrywkach od początku sezonu 2020/21. Nie pobili jednak swojego rekordu, jeśli chodzi o rozmiar wygranej, bo najwyższy triumf w Pucharze Niemiec odnieśli 15 sierpnia 1997 roku, kiedy rozbili DJK Waldberg aż 16:1.

Losowanie drugiej rundy Pucharu Niemiec odbędzie się w niedzielę o godzinie 18:30. Mecze tej rundy zostaną rozegrane 26-27 października.