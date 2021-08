Lewandowski wybrany na następcę Mbappe. "Zapomnijcie o Ronaldo"

Wciąż nie wiadomo, czy Kylian Mbappe jeszcze do końca tego okienka transferowego nie zmieni barw klubowych. Cały czas zagraniczne media informują, że możliwy jest jego transfer z PSG do Realu Madryt. Tym bardziej że sam zawodnik bardzo chce opuścić Paryż.

"Zapomnicie o Cristiano Ronaldo"

- To możliwe już tego lata! - Jeśli Real zaoferuje 180 milionów euro, to PSG się zgodzi na sprzedaż Kyliana Mbappe - uważa Andres Onrubia Ramos z "Diario AS".

Hiszpańscy dziennikarze "Marki" wskazali już nawet idealnego następcę Mbappe w PSG. Według to nie Cristiano Ronaldo jest przymierzany do klubu, ale Robert Lewandowski.

- Zapomnijcie o Cristiano Ronaldo. To Robert Lewandowski jest idealnym następcą Kyliana Mbappe w PSG. Pozyskanie Portugalczyka byłoby bardziej ruchem marketingowym - piszą dziennikarze.

Argumentują również, dlaczego to Polak powinien trafić do PSG. - Jeśli paryżanie chcą odnieść sukcesy i napastnika, który wywrze natychmiastowy wpływ na ich grę, to powinni pozyskać Polaka. Lewandowski potrafi rozegrać akcję z kolegami z drużyny, do tego utrzymuje się przy piłce i jest gwarancją bramek. Co więcej, jest trzy lata młodszy od Cristiano Ronaldo. Jest jasne, że to idealny następca Mbappe w PSG - dodają.

Letnie okno transferowe w w większości europejskich lig zostanie zamknięte 31 sierpnia.