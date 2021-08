Niemieckie rewelacje ws. transferu Lewandowskiego. "To zagrywka Zahaviego"

Informacja o wizycie Piniego Zahaviego w stolicy Francji pojawiła się we wtorkowy wieczór. Dziennikarze byli pewni, że jej powodem była rozmowa z przedstawicielami PSG na temat potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego - przekazał portal getfootballnewsfrance.com.

Lewandowski przeniesie się do PSG?

Robert Lewandowski, ale też Kingsley Coman. To dwóch piłkarzy, którzy mogą trafić do PSG z Bayernu jeśli transfer Mbappe do Realu stanie się faktem. Zdaniem getfootballnewsfrance.com nie są to tylko plotki, bo dyrektor sportowy paryżan Leonardo we wtorek spotkał się z Pinim Zahavim (menedżerem Lewandowskiego) i rozmawiał na temat przenosin Polaka do PSG.

"Kierownictwo PSG i Pini Zahavi odbyli spotkanie, podczas którego pojawiła się możliwość transferów Roberta Lewandowskiego lub Kingsleya Comana. Duet z Bayernu został zidentyfikowany jako potencjalne transfery, jeśli Mbappé przejdzie do Realu Madryt przed końcem sierpnia" - czytamy na profilu Bayern & Germany na Twitterze.

Pini Zahavi chce wywrzeć presję na Bayernie?

Niemiecki "Bild" podaje jednak, że pomimo głośnych plotek Bayern Monachium wcale nie myśli o sprzedaży Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze są zdania, że agent kapitana reprezentacji Polski chce w ten sposób wywrzeć presję na włodarzach bawarskiego klubu w kontekście nowego kontraktu. Rzekome kontakty z PSG mają nakłonić ich do zaproponowania lepszych warunków.

Co więcej, włodarze klubu z Allianz Arena nie są w ogóle zainteresowani jakimikolwiek ofertami ze strony innych klubów. Prezes Herbert Hainer i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić otwarcie przyznawali, że Lewandowski będzie mógł odejść z Bayernu dopiero w czerwcu 2023 roku, kiedy jego kontrakt dobiegnie końca.

Niemcy reagują na kontakt agenta Lewandowskiego z PSG. I nie dowierzają. "Walka"

Robert Lewandowski znakomicie wszedł w nowy sezon. W trzech oficjalnych spotkaniach Polak strzelił już cztery bramki (dwie w Bundeslidze i dwie w meczu o Superpuchar Niemiec), a także zanotował jedną asystę.