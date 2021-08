Bomba na koniec dnia! Lewandowski może trafić do giganta. "Zahavi już działa"

160 milionów euro. Tyle Real Madryt zaoferował właśnie za Kyliana Mbappe według informacji hiszpańskiego programu "El Chiringuito". Niedługo później francuska telewizja publiczna TF1 to potwierdziła, ale jednocześnie przekazała, że władze Paris Saint-Germain odrzuciły ofertę Realu. Tylko że to może być dopiero początek negocjacji. I to negocjacji na szerszą skalę, bo portal getfootballnewsfrance.com twierdzi, że transfer Mbappe do Realu tego lata wcale nie jest wykluczony. I paryżanie są tego świadomi, dlatego rozglądają się na rynku. Także na rynku niemieckim, a to oznacza jedno... Tak, właśnie to!

Robert Lewandowski może trafić do PSG!

Robert Lewandowski, ale też Kingsley Coman. To dwóch piłkarzy, którzy mogą trafić do PSG z Bayernu jeśli transfer Mbappe do Realu stanie się faktem. Zdaniem getfootballnewsfrance.com nie są to tylko plotki, bo dyrektor sportowy paryżan Leonardo we wtorek spotkał się z Pinim Zahavim (menadżerem Lewandowskiego) i rozmawiał na temat przenosin Polaka do PSG.

"Leonardo już pracuje nad znalezieniem potencjalnego następcy Mbappe" - czytamy we francuskim serwisie, który informuje, że na liście dyrektora PSG jest także Cristiano Ronaldo, ale nie podjął on w tym kierunku jeszcze żadnych działań. Na dziś wiadomo tylko tyle, że Portugalczyk chciałby odejść z Juventusu. "Cały czas powtarza kolegom w szatni, że ma nadzieję na zmianę drużyny - napisał w czwartek włoski dziennik "Corriere della Sera".

Potwierdza to także dobrze zorientowany w tematyce transferowej Fabrizio Romano. - Ronaldo szuka nowych opcji, ale Juventus twierdzi, że pozostanie w klubie na 100 procent. A pozostanie dlatego, że nie ma za niego żadnych ofert, choć wiadomo, że Jorge Mendes [agent Ronaldo] od kilku miesięcy rozgląda się za nowym klubem - powiedział włoski dziennikarz w podcaście "Here We Go".

Robert Lewandowski mógł już wcześniej trafić do PSG

Lewandowski zawodnikiem Bayernu Monachium jest od 2014 roku. Od tamtej pory kapitan reprezentacji Polski stał się nie tylko liderem mistrzów Niemiec, ale także rok po roku dołączał do grona najlepszych zawodników na świecie. Nic dziwnego, że cały czas interesowały się nim największe europejskie potęgi. Także PSG, które chciało sprowadzić Lewandowskiego już kilka lat temu. Taką informację niedawno przekazał Roman Kołtoń na kanale "Prawda Futbolu".

Dziennikarz przytoczył swoją rozmowę z Lewandowskim z 2018 roku, w której dowiedział się od zawodnika, że miał on możliwość przenosin do ówczesnych mistrzów Francji. Polak jednak tę możliwość odrzucił. Co ciekawe: powodem nie był pieniądze, a poziom sportowy. - Miałem taką rozmowę z Lewandowskim przy okazji meczu Champions League w Amsterdamie - powiedział Kołtoń.

I dodał: - Wymienialiśmy stawki padające pod jego adresem. Robert bardziej się uśmiechał, ale przyznał jedno: że w Paryżu ta stawka była absolutnie niebotyczna, jeśli chodzi o gażę. Powiedział natomiast, że problemem jest liga francuska, która nie jest takim wyzwaniem.

Lewandowski, którego kontrakt z Bayernem jest ważny do czerwca 2023 roku, nie wystąpi w środowym meczu 1/32 finału Pucharu Niemiec z piątoligowym Bremer SV. Taką decyzję podjął trener Julian Nagelsmann, który przekazał, że polski napastnik, ale też Manuel Neuer i Leon Goretzka nie pojadą do Bremy i odpoczną, by lepiej przygotować się do ligowego meczu z Herthą Berlin (sobota, godz. 18.30).