Robert Lewandowski w pogoni za rekordem! Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Bayern Monachium - FC Koeln? [TRANSMISJA]

Piłkarze Bayernu Monachium mogą pobić niebywały rekord, do którego wystarczy strzelenie co najmniej jednej bramki. W ostatni wtorek, gdy Bayern pokonywał 3:1 Borussię Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec liczba kolejnych spotkań z co najmniej jedną bramką dobiła do 73. Biorąc pod uwagę pięć najsilniejszych europejskich lig, takim osiągnięciem mógł się pochwalić jedynie Real Madryt.

Bayern i Lewandowski w pogoni za rekordami

Nie da się ukryć, że niedzielne spotkanie będzie bardzo trudnym zadaniem dla zawodników 1. FC Koeln, jeśli chodzi o zablokowanie dostępu do własnej bramki. W 73 poprzednich meczach Bawarczycy strzelili aż 211 goli (z czego 71 strzelił Robert Lewandowski), co daje średnią około 2,9 gola na mecz.

W pogoni za rekordem jest również Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski notuje obecnie serię 14 kolejnych meczów Bayernu o stawkę, w których co najmniej raz wpisywał się na listę strzelców. Rekord należy do zmarłego w niedzielę Gerda Muellera, który w sezonie 1969/70 strzelał w 16 kolejnych spotkaniach.

Bayern - 1. FC Koeln. Gdzie i o której oglądać?

W ubiegłym sezonie Bayern Monachium nie miał większych problemów w meczach z 1. FC Koeln. Pod koniec października Bawarczycy wygrali na wyjeździe 2:1, zaś na Allianz Arena klub z Monachium wygrał aż 5:1, z czego dwie bramki strzelił kapitan reprezentacji Polski.

Spotkanie drugiej kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium i 1. FC Koeln rozpocznie się w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.