Problemy Bayernu Monachium. Kontuzja gwiazdy poważniejsza niż sądzono

Julian Nagelsmann w trakcie piątkowej konferencji prasowej przekazał informacje na temat stanu zdrowia swojego bramkarza. - Manuel jeszcze nie trenował. To nic dramatycznego, ale opuchlizna musi zniknąć. Na razie nie zakładam, że zagra, ale nie mogę tego jeszcze potwierdzić w 100% - mówił.

Sven Ulreich zastąpi Manuela Neuera

Trener Bawarczyków dodał przy tym, że nie jest w stanie określić jak długo może potrwać przerwa Neuera od gry. Zapowiedział jednak, że stan prawej kostki bramkarza będzie stale monitorowany, a klubowi lekarze zalecili, aby nie podejmować zbyt pochopnych decyzji co do jego powrotu na boisko.

Jeśli kontuzja Neuera faktycznie okaże się na tyle poważna, że nie będzie mógł zagrać w niedzielnym meczu Bundesligi przeciwko 1. FC Koeln, Nagelsmann postawi na Svena Ulreicha. Trener Bayernu Monachium podczas konferencji pozytywnie wypowiadał się na temat jego postawy na treningach, oceniając jego pracę jako "bardzo dobrą".

Kingsley Coman również nieobecny

Poza Manuelem Neuerem, w niedzielnym spotkaniu Nagelsmann nie będzie mógł skorzystać z usług Kingsley'a Comana, który również doznał kontuzji w meczu z Borussią Dortmund. Francuski skrzydłowy nie zdąży się wykurować na to starcie, jednak trener Bayernu nie chciał wyrokować co do jego obecności w kolejnym spotkaniu.

Poza Neuerem i Comanem, w niedzielnym spotkaniu na Allianz Arena zabraknie również Lucasa Hernandeza, który leczy kontuzję kolana. Nieobecni będą również Benjamin Pavard i Marc Roca, w przypadku których przeszkodą są urazy kostki.

Po spotkaniu przeciwko 1. FC Koeln Bawarczycy rozpoczną zmagania w tegorocznej edycji Pucharu Niemiec. Ich pierwszym rywalem będzie piątoligowy Bremer SV (środa, godzina 20:15). W następnej kolejce Bundesligi mistrzowie kraju zagrają u siebie z Herthą Berlin (sobota, godzina 18:30).