Trener Bayernu w końcu zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Mówię szczerze"

Robert Lewandowski ma ważną umowę z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Nie wiadomo jednak, czy ją wypełni. Brytyjska stacja "Sky Sports" poinformowała w czwartek, że polski napastnik, mimo że jest zadowolony z pobytu w Monachium, chce jeszcze podjąć wyzwanie w swojej karierze i zmienić klub. Chciałby zagrać w innej lidze, jeszcze zanim skończy 35 lat.

"Robert jest w świetnej formie i w Monachium czuje się bardzo komfortowo"

"Sport Bild" pisał, że Lewandowski jest szczęśliwy w Monachium, ale są też sprawy, które go irytują i nie wszystko podoba mu się w klubie. Sprawę ewentualnego odejścia reprezentanta Polski, o której cały czas informują zagraniczne media, skomentował Julian Nagelsmann.

- Wcale mi to nie przeszkadza, mówię szczerze. Plotki to coś normalnego, to część tego biznesu. To część życia dziennikarzy, którzy chcą na tym zarobić jedno lub dwa euro - przyznał trener Bayernu Monachium.

Pochwalił też zaangażowanie i profesjonalizm Roberta Lewandowskiego.

- Dla mnie ważne jest to, jak zachowuje się piłkarz. Ostatnio był również bardzo zaangażowany w trening i to jest najważniejsze. Z Lewandowskim dużo rozmawiam, on dużo rozmawia też z innymi piłkarzami. Robert jest w świetnej formie i w Monachium czuje się bardzo komfortowo - dodał Julian Nagelsmann.

Dobry początek sezonu

Robert Lewadowski znakomicie rozpoczął ten sezon. Najpierw strzelił gola w meczu ligowym (1:1 z Borussią Mönchengladbach), a potem trafił dwa razy i miał asystę w wygranym przez Bayern Monachium 3:1 meczu Superpucharu Niemiec z Borussią Dortmund.

Drużyna Nagelsmanna w niedzielę zagra w drugiej kolejce Bundesligi. Zmierzy się przed własną publicznością z FC Koeln. Początek meczu o godz. 17.30. Przypomnijmy, że Bayern będzie musiał radzić sobie bez podstawowego bramkarza Manuela Neuera, który jest kontuzjowany.