Guardiola wyśmiał pytanie o Lewandowskiego. "Następne pytanie proszę"

Robert Lewandowski znakomicie rozpoczął ten sezon. Najpierw strzelił gola w meczu ligowym (1:1 z Borussią Moenchengladbach), a potem trafił dwa razy i miał asystę w wygranym przez Bayern Monachium 3:1 meczu Superpucharu Niemiec z Borussią Dortmund.

Chociaż Lewandowski ma ważną umowę do końca czerwca 2023 roku, to nie wiadomo jednak, czy ją wypełni. Według brytyjskiej stacji "Sky Sports" polski napastnik, mimo że jest zadowolony z pobytu w Monachium, chce jeszcze podjąć wyzwanie w swojej karierze i zmienić klub. Chciałby zagrać w innej lidze, jeszcze zanim skończy 35 lat.

Informacje te precyzował piątkowy "Sport Bild". Lewandowskiemu ma się nie podobać fakt, że media nieustanie łączą Erlinga Haalanda z transferem do Bayernu, a monachijczycy temu nie zaprzeczają. Ba, Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy, potwierdził zainteresowanie norweskim supersnajperem.

Polaka irytuje także sprawa obecnego kontraktu. Lewandowski ma być niezadowolony z faktu, że Bayern na razie nie zrobił nic, by umowę przedłużyć, choć napastnik chętnie spędziłby w Monachium kolejne lata. Negocjacje nie będą łatwe, bo nawet jeśli Bayern będzie chciał przedłużyć umowę, to prawdopodobnie tylko o rok.

Coraz częstsze informacje dotyczące samopoczucia Lewandowskiego w Monachium nakręcają plotki dotyczące jego przyszłości. Niedawno "Sky Sports" informował, że z przedstawicielami Polaka kontaktowała się Chelsea, której nie udało się przekonać Borussii Dortmund do sprzedaży Erlinga Haalanda. Teraz z kolei Lewandowski łączony był z Manchesterem City. Jako argumenty podawano znajomość piłkarza z Pepem Guardiolą oraz to, że mistrzowie Anglii potrzebują skutecznego napastnika.

Na piątkowej konferencji prasowej Guardiola wyśmiał jednak pytanie dotyczące możliwości sprowadzenia polskiego napastnika. - Lewandowski? Następne pytanie proszę - uśmiechnął się Guardiola. I dodał: Lewandowski jest tak ważnym zawodnikiem dla Bayernu, że na pewno tam zostanie. Nie będę komentował więcej plotek. Chociaż do końca okienka transferowego zostało 11 dni, to ja jestem zadowolony ze swojej drużyny. Poza Sergio Aguero, którego zastąpił Jack Grealish to ten sam zespół, co w poprzednim sezonie.

Manchester City źle zaczął obecne rozgrywki. W niedzielę drużyna Guardioli przegrała na wyjeździe z Tottenhamem 0:1. Kolejny mecz mistrzowie Anglii zagrają już w sobotę, gdy podejmą u siebie beniaminka Premier League - Norwich City.