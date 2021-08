Media: Haaland zdecydował! Jest porozumienie ws. transferu do giganta

Erling Haaland jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Napastnik Borussii Dortmund imponuje niezwykłymi statystykami pomimo swojego młodego wieku. Norweg ma dopiero 20 lat, a bije już kolejne rekordy w Bundeslidze czy Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 41 bramek i zaliczył 12 asyst. Do tego ma na swoim koncie już 12 występów w reprezentacji Norwegii, w których zanotował siedem trafień.

Haaland zdecydował się na transfer, ale jeszcze nie w tym okienku

W rozpoczętym dopiero nowym sezonie Haaland zdążył już udowodnić swoje niesamowite możliwości. Do tej pory rozegrał zaledwie dwa oficjalne spotkania z Borussią Dortmund, w których zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Został zatrzymany dopiero we wtorek w przegranym 1:3 finale Superpucharu Niemiec z Bayernem Monachium.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Borussia dopnie swego i nie sprzeda Erlinga Haalanda w tym okienku transferowym, a dopiero za rok. Tak wynika przynajmniej z doniesień hiszpańskiego dziennikarza Siro Lopeza, który poinformował, że Norweg osiągnął już porozumienie z Realem Madryt.

Tym samym zaprzeczył niedawnym doniesieniom znanego włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, który twierdził niedawno, że do walki o Haalanda może włączyć się jeszcze Bayern Monachium. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do transferu Norwega przed następnym sezonem to Real będzie musiał zapłacić za niego kwotę, która jest zapisana w jego kontrakcie, czyli 75 milionów euro. Ta kwota może jednak jeszcze wzrosnąć do 90 milionów jeżeli 21-latek spełni odpowiednie warunki w obecnym sezonie.