Robert Lewandowski wciąż nęka Borussię Dortmund. Nieprawdopodobne

Bayern Monachium po raz szósty z rzędu pokonał Borussię Dortmund - to najdłuższa taka seria w historii starć obu drużyn - i zdobył Superpuchar Niemiec. To BVB lepiej zaczęło spotkanie i miało przewagę, ale w bramce znakomicie spisywał się Manuel Neuer. Aż tuż przed przerwą pięknego gola głową strzelił Robert Lewandowski, a w drugiej połowie dołożył do tego asystę i kolejnego gola - BVB odpowiedziało jedynie trafieniem Marco Reusa.

Piłkarze Bayernu oddali hołd Gerdowi Muellerowi przed meczem o Superpuchar Niemiec

24 gol w 24 meczu przeciwko BVB!

Niemieccy dziennikarze oczywiście zauważyli, że dla Roberta Lewandowskiego była to już 24. bramka przeciwko swojemu byłemu klubowi Borussii Dortmund. Portal Spox nazwał występ Polaka "klasą światową" i dał mu notę 1. - "Lewandowski nęka swój były klub po raz kolejny". Był to już jego 24. gol w 24. meczu przeciwko Borussii Dortmund - to ulubiony rywal Polaka, który taką samą liczbę bramek strzelił tylko Wolfsburgowi - czytamy.

Z kim jeszcze najczęściej trafia Lewandowski? Na trzecim miejscu, jego ulubionych "ofiar" są ex aequo Augsburg oraz Schalke 04 Gelsenkirchen. Obu tym zespołom strzelił po 21 bramek. Jednego gola mniej zdobył w pojedynkach z Werderem Brema.

Lewandowski w niedzielę (godz. 17.30) w meczu z FC Koeln będzie walczył o drugiego gola w tym sezonie w Bundeslidze oraz zbliżenie się do kolejnego rekordu zmarłego w niedzielę Gerda Muellera. Polak notuje obecnie serię 14 kolejnych meczów Bayernu o stawkę, w których co najmniej raz wpisywał się na listę strzelców. Mueller w sezonie 1969/70 trafiał w 16 kolejnych spotkaniach.

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał dla Bayernu Monachium 331 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 297 goli i zanotował 65 asyst. W Bundeslidze z kolei licznik jego trafień na ten moment wynosi 278 (Gerd Mueller strzelił 365 bramek).