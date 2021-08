Tak Lewandowski strzelił gola przeciwko Borussii! Niewiarygodna statystyka [WIDEO]

W miniony weekend ruszyła Bundesliga. Wiele wskazuje na to, że sezon 2021/2022 będzie stał znakiem pojedynku Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Najlepsi strzelcy Bayernu Monachium i Borussii Dortmund już rozpoczęli strzelać, a do ich bezpośredniego starcia doszło bardzo szybko, bo już we wtorek, kiedy Bayern i Borussia stanęły naprzeciwko siebie w starciu o Superpuchar Niemiec.

W ubiegłym roku o to trofeum również zagrały te same ekipy. Wtedy lepszy był Bayern, który wygrał 3:2 po Tolisso, Muellera oraz Kimmicha. Dla BVB strzelali natomiast Julian Brandt i Erling Haaland. Z 10 ostatnich meczów pomiędzy tymi ekipami Bayern wygrał osiem (ostatnio pięć zwycięstw z rzędu).

Tak Lewandowski wyprowadził Bayern na prowadzenie w meczu o Superpuchar Niemiec

Kiedy obie drużyny zmierzyły się ze sobą ostatni raz, Haaland strzelił dwie bramki, ale Polak odpowiedział hat-trickiem. Lewandowski uwielbia strzelać przeciwko swojej byłej drużynie i udowodnił to po raz kolejny. W 41. minucie Lewandowski otworzył wynik spotkania. Polak kapitalnie, na pełnym sprincie wpadł w pole karne i wyskoczył do dośrodkowania Serge'a Gnabryego. Strzał głową Polaka był tak mocny, że bramkarz nawet nie zareagował.

W 74. minucie Lewandowski wpisał się na listę strzelców po raz drugi, dzięki czemu wyrównał swój kolejny rekord. Do tej pory jego "ulubionym" rywalem był Wolfsburg, któremu strzelił 24 gole. Bramki w meczu o Superpuchar były jego 23 i 24 trafieniem przeciwko Borussii Dortmund. Czy Polak pobije ten rekord jeszcze we wtorek?

