Lewandowski gra z Haalandem! Hitowy superpuchar Niemiec. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream]

W miniony weekend ruszyła Bundesliga. Wiele wskazuje na to, że sezon 2021/2022 będzie stał znakiem pojedynku Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Najlepsi strzelcy Bayernu Monachium i Borussii Dortmund już rozpoczęli strzelać, a we wtorek czeka ich pierwsze bezpośrednie starcie.

Superpuchar Niemiec. Pierwsze bezpośrednie starcie Lewandowskiego z Haalandem w tym sezonie

W pierwszym meczu nowego sezonu Bayern Monachium zremisował 1:1 z Borussią Moenchengladbach, a polski napastnik strzelił jedynego gola dla swojego zespołu w 42. minucie. Lewandowski miał kilka okazji, aby zakończyć mecz z lepszym dorobkiem bramkowym, ale świetnie spisywał się bramkarz Gladbach Yann Sommer.

W niedzielę Borussia rozbiła 5:2 Eintracht Frankfurt, a mecz był popisem Erlinga Haalanda, który brał udział przy wszystkich bramach (dwa gole i trzy asysty). Zawodnik już po 34 minutach miał na koncie gola i dwie asysty. Serwis whoscored.com przyznał mu za występ notę 10, natomiast SofaScore oceniła go na 9,8. W tym momencie Norweg rozegrał w barwach BVB 61 meczów i strzelił w nich 62 gole.

We wtorek obaj napastnicy będą mieli okazję zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim starciu. Na Signal Iduna Park Borussia Dortmund podejmie Bayern w Superpucharze Niemiec. W ubiegłym roku o to trofeum również zagrały te same ekipy. Wtedy lepszy był Bayern, który wygrał 3:2 po Tolisso, Muellera oraz Kimmicha. Dla BVB strzelali natomiast Julian Brandt i Erling Haaland. Z 10 ostatnich meczów pomiędzy tymi ekipami Bayern wygrał osiem (ostatnio pięć zwycięstw z rzędu), stąd mecz ten będzie także istotny pod względem nastawienia mentalnego na resztę sezonu. Także dlatego, że według wielu ekspertów Bayern w tym sezonie ma zbyt wąską kadrę, co może skutkować utratą tytułu mistrza Niemiec.

Spotkanie Borussia Dortmund - Bayern Monachium rozpocznie się we wtorek 17 sierpnia o godzinie 20:45. Mecz będzie transmitowany na platformie Viaplay. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.