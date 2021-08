Erling Haaland show! Perfekcyjny mecz Norwega. Potwór

W ten weekend do gry wróciła Bundesliga. Jednym ze smaczków tego sezonu będzie pojedynek Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem o miano najlepszego strzelca rozgrywek W pierwszym meczu nowego sezonu Bayern Monachium zremisował 1:1 z Borussią Moenchengladbach. W tym spotkaniu swój dorobek strzelecki otworzył Robert Lewandowski, który trafił do siatki w 42. minucie. W sobotę w kapitalnym stylu odpowiedział na to 21-letni napastnik.

Zobacz wideo "Haaland to najlepsze, co przydarzyło się Lewandowskiemu". Supertalent z BVB jest już dogadany z nowym klubem?

Perfekcyjny mecz Haalanda! Dwa gole, trzy asysty i nota 10

Borussia Dortmund wygrała 5:2 z Eintrachtem Frankfurt, a mecz był popisem Erlinga Haalanda. Zawodnik brał udział we wszystkich trafieniach dla swojego zespołu, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty przy bramkach Marco Reusa, Thorgana Hazarda oraz Giovanniego Reyny. Serwis whoscored.com przyznał mu za dzisiejszy występ notę 10, natomiast SofaScore na 9,8.

Polacy z Augsburga dostali baty. Błąd Gumnego przy jednej z bramek

Norweg świetnie wszedł w pierwszy mecz sezonu, gdyż już po 34. minutach miał na koncie dwie asysty i gola. Największe wrażenie zrobiły jednak jego dwa zagrania przy akcji bramkowej Reyny. 21-latek dwukrotnie wypatrzył lepiej ustawionego kolegę z zespołu, mimo że znajdował się dogodnej sytuacji do oddania strzału.

Jak dotąd Haaland może pochwalić kosmicznym wręcz bilansem goli w barwach Borussii Dortmund. W tym momencie zawodnik ma na koncie 62 gole strzelone w 61 spotkań w BVB. W Bundeslidze jego bilans jest nieco mniej "okazały", bo to 42 bramki w 44 meczach. Odkąd Norweg przyszedł do Niemiec jedynym zawodnikiem z większą liczbą bramek zdobytych w Bundeslidze jest Robert Lewandowski (57 goli).