Bayern i Lewandowski zaczynają sezon Bundesligi. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Drużyna z Bawarii zdominowała sezon 2020/21. Pod wodzą Hansiego Flicka Bayern nie miał sobie równych w lidze, wyprzedzając RB Lipsk aż o 13 punktów i Borussię Dortmund o 14 punktów. Był to dziewiąty tytuł mistrzowski klubu z Allianz Arena z rzędu. Co więcej, nowy rekord Bundesligi ustanowił Robert Lewandowski, strzelając w jednym sezonie aż 41 bramek. W drodze po obronę mistrzostwa pierwszym rywalem mistrza kraju będzie Borussia Moenchengladbach.

Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach. Zmiany podczas okienka

Poprzedni sezon dla Borussii nie był udany. Trzy porażki w pięciu ostatnich meczach spowodowały, że klub nie zdołał awansować do europejskich pucharów, tracąc do siódmego miejsca, premiowanego udziałem w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy jedno oczko. Z awansu do pucharów cieszył się Union Berlin.

Latem w klubie z Moenchengladbach doszło do wielu zmian. Dotychczasowy trener Marco Rose przeniósł się do Borussii Dortmund, a jego miejsce na ławce trenerskiej zajął były opiekun Eintrachtu Frankfurt Adi Hütter. Jeśli chodzi o transfery, na Borussia-Park trafili Hannes Wolf z RB Lipsk i Luca Netz z Herthy Berlin. Po 10 latach z zespołem z kolei pożegnał się Oscar Wendt, który trafił do szwedzkiego IFK Göteborg.

W Bayernie również doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Hansiego Flicka, który został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec zastąpił były szkoleniowiec RB Lipsk Julian Nagelsmann. Bawarczycy dokonali jednego konkretnego wzmocnienia - na Allianz Arena trafił Dayot Upamecano. Z zespołem pożegnali się z kolei David Alaba (Real Madryt), Javi Martinez (Qatar SC) i Jerome Boateng.

Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach. Gdzie i o której oglądać?

Historia pojedynków pomiędzy Bayernem Monachium i Borussią Moenchengladbach jest na korzyść Bawarczyków, którzy odnieśli 51 zwycięstw, 29 razy remisowali i 26 razy przegrywali. W ubiegłym sezonie na Borussia-Park gospodarze wygrali 3:2, zaś w rewanżu Bayern rozbił przeciwnika aż 6:0.

Mecz pierwszej kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium i Borussią Moenchengladbach rozpocznie się w piątek 13 sierpnia o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.