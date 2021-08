Bayern Monachium zrobi niespodziewany transfer? "Odrzucił ofertę Wolfsburga"

Bayern Monachium nie jest wyjątkowo aktywny na trwającym rynku transferowym. Mistrzowie Niemiec sprowadzili Dayota Upamecano z RB Lipsk za 42,5 miliona euro oraz sprowadzili Omara Richardsa i Svena Ulreicha na zasadzie wolnych transferów. Klub nie planuje wydawać sporych pieniędzy na wzmocnienia, więc starają się szukać okazji na rynku.

Media: Utalentowany skrzydłowy może trafić do Bayernu Monachium. Gra w drugiej lidze francuskiej

Jak informuje niemiecki oddział Sky Sports, Bayern Monachium pracuje po cichu nad transferem Amine Adliego. 21-latek jest wychowankiem FC Toulouse, drużyny występującej na poziomie Ligue 2. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że można pozyskać Adliego w wyjątkowo korzystnej cenie. Prezes Damien Comoli potwierdził we francuskich mediach, że atakujący nie przedłuży umowy i odejdzie z klubu w trakcie trwającego okna.

Z takiej okazji może skorzystać Bayern Monachium, który zapłaci za Francuza mniej niż 10 milionów euro. Mistrzowie Niemiec widzą go na pozycji skrzydłowego, ale może on też występować na pozycji środkowego napastnika. Adli odbył rozmowę z trenerem Julianem Nagelsmannem oraz Hasanem Salihamidziciem i wyraził chęć transferu. 21-latek odrzucił ofertę Wolfsburga, a zainteresowanie jego osobą przejawia Borussia Dortmund czy Hertha Berlin.

Amine Adli zagrał w 43 oficjalnych spotkaniach w barwach pierwszego zespołu FC Toulouse, w którym zdobył osiem bramek oraz zanotował taką samą liczbę asyst. Adli został wybrany piłkarzem rozgrywek na poziomie Ligue 2 w poprzednim sezonie. W drużynie z Oksytanii w sezonie 2014/2015 występował Dominik Furman, natomiast później grał na wypożyczeniu w Legii Warszawa, Hellasie Verona oraz Wiśle Płock.