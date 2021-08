Bayern wytypował następcę Lewandowskiego. "Każdy go chce. Obserwujmy go"

Erling Braut Haaland cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. O Norwega szczególnie zabiegała Chelsea, natomiast nie była w stanie spełnić wymagań Borussii Dortmund, które opiewały na 175 mln euro. Wiele zatem wskazuje na to, że Haaland pozostanie w Dortmundzie na kolejny sezon, a później odejdzie za kwotę zapisaną w klauzuli odstępnego, wynoszącą 75 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersje po półfinale Euro 2020! Listkiewicz punktuje sędziego. "Był jak grzybiarz"

Bayern Monachium obserwuje Erlinga Brauta Haalanda. "W przeciwnym razie bylibyśmy amatorami"

Dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić był gościem programu Doppelpass na antenie Sport1. Bośniak został zapytany o to, czy mistrz Niemiec zamierza pozyskać Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. "Erling jest świetnym i młodym zawodnikiem. Musimy być czujni na rynku transferowym i musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje. Jego chce każdy klub na świecie. Teraz jest piłkarzem Borussii Dortmund i oczywiście, że go obserwujemy. Bylibyśmy amatorami, gdybyśmy tego nie robili" – powiedział.

Czy transfer Erlinga Brauta Haalanda zapoczątkowałby nową erę w Bayernie Monachium? "Nasi zawodnicy mogą grać trochę dłużej na takim poziomie. Codziennie widzę Roberta Lewandowskiego na treningach. Dopiero co został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie i wciąż jest głodny" – dodał Salihamidzić. Takie słowa sugerują, że Bawarczycy nie będą rywalizować o sprowadzenie Haalanda w obecnym oknie transferowym.

Kontrakt Erlinga Brauta Haalanda z Borussią Dortmund jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Z informacji podawanych przez portal okdiario.com wynika, że Haaland jest bardzo zainteresowany transferem do Realu Madryt. Priorytetem dla zespołu Królewskich jest jednak Kylian Mbappe, który po transferze Leo Messiego może znacznie się przybliżyć do transferu. Haaland rozpoczął sezon 21/22 od hat-tricka w meczu z Wehen Wisbaden w 1/32 finału Pucharu Niemiec.