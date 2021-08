Jedna z opcji nie dla Messiego! Nie zagra w tych barwach. "Nie do pomyślenia"

Leo Messi odchodzi z FC Barcelony - to najważniejsza informacja w światowej piłce nożne w ostatnich kilku miesiącach, a może i latach. Argentyńczyk spędził w katalońskim klubie 21 lat, ale z powodu problemów finansowych nie mógł w nim pozostać. I to mimo tego, że zgodził się na obniżkę pensji.

Po tej informacji ruszyła lawina plotek na temat tego, gdzie Messi mógłby kontynuować piłkarską karierę. Najpoważniejszym kandydatem od samego początku pozostaje PSG. W niedzielę francuski dziennikarz Julien Laurens poinformował, że Argentyńczyk doszedł już do porozumienia z Paris Saint-Germain i musi jedyni przejść testy medyczne. W tym celu miał się udać do stolicy Francji. Po przejściu badań 34-latek podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego transfer do francuskiego klubu nie jest przesądzony, bo pojawiają się pogłoski, że zostanie on zablokowany ze względu na przekroczenie limitów obowiązujących ramach Financial Fair Play.

Wiadomo natomiast jednak, że Messi nie trafi do Bayernu Monachium, o czym poinformował dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzić. - Rozmawiałem z moim przyjacielem Jeremiesem i powiedział: „To byłoby coś, zobaczyć Messiego na treningu FCB pewnego dnia". Ale niestety to nie jest możliwe. Nie pytaliśmy o niego, ale słyszę, że są to kwoty, które są dla nas w Bayernie nie do pomyślenia - wyznał.

W ostatnich latach gry Messi otrzymywał w FC Barcelonie kontrakt w wysokości 50 milionów euro za sezon. Nowy klub musiałby się liczyć z wydatkiem podobnego rzędu, doliczając do tego liczne premie i kwotę za podpis. Indywidualny bilans Argentyńczyka w katalońskim klubie to 778 meczów, 672 gole, 305 asyst. Jego występy pomogły klubowi zdobyć 10 mistrzostw Hiszpanii, siedem pucharów, osiem Superpucharów, czterokrotnie wygrać Ligę Mistrzów i trzykrotnie Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.