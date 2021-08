Media: Piłkarz RB Lipsk może przejść do Bayernu Monachium

Wyniki Bayernu Monachium w meczach towarzyskich mogą budzić lekki niepokój. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna nie wygrał żadnego sparingu – zremisował 2:2 z Ajaksem Amsterdam i przegrał z FC Koeln (2:3), Borussią Moenchengladbach (0:2) oraz Napoli (0:3). Po tym ostatnim meczu Nagelsmann przyznał, że mistrzowie Niemiec cały czas obserwują rynek transferowy i poszukują wzmocnień.

REKLAMA

Zobacz wideo Oceniamy sędziowanie na Euro. "On robił błędy, które nie podlegają weryfikacji VAR"

Media: Marcel Sabitzer może trafić do Bayernu Monachium. Potrzebna jest sprzedaż Corentina Tolisso

Jak informuje niemiecka gazeta "Bild", Marcel Sabitzer jest celem transferowym Bayernu Monachium. Kontrakt Austriaka z RB Lipsk wygasa z końcem czerwca 2022 roku, a pomocnik nie zamierza go przedłużać. To oznacza, że wicemistrzowie Niemiec mają ostatnią okazję na to, aby zarobić nieco więcej za Sabitzera. Klub może go sprzedać za około 18 mln euro plus bonusy.

Aby do tego transferu doszło, wpierw Bayern musi pozbyć się przynajmniej dwóch pomocników. Gazeta uważa, że z klubu ze stolicy Bawarii może odejść Corentin Tolisso oraz Michael Cuisance. Portal Sport1.de podaje, że równie dobrze Bayern Monachium może pozyskać reprezentanta Austrii bez kwoty odstępnego po zakończeniu sezonu 2021/2022. Piłkarz jest chętny do ponownej współpracy z Julianem Nagelsmannem.

Trener Jesse Marsch zabrał głos ws. przyszłości kapitana Lipska po jednym ze sparingów. "Sytuacja jest klarowna, to nasz zawodnik" – powiedział były opiekun RB Salzburg. Marcel Sabitzer występuje w RB Lipsk od 1 lipca 2015 roku, kiedy to wrócił z wypożyczenia do RB Salzburg. Pomocnik zagrał w 227 oficjalnych spotkaniach Byków, w których zdobył 52 bramki oraz zanotował 42 asysty.