Zarobi niemal tyle, co Lewandowski. Gigantyczna podwyżka gwiazdy Bayernu

Niemiecki "Bild" donosi, że Bayern Monachium wkrótce przedłuży kontrakt z Joshuą Kimmichem. Podpisy pod umowami powinny być już tylko kwestią czasu. Nowy kontrakt Kimmicha będzie obowiązywał do 2026 roku (obecnie do 2023). Niemiec otrzyma sporą podwyżkę. Aktualnie zarabia około 10 milionów euro za sezon gry. Według niemieckich dziennikarzy ta kwota może się w przyszłości niemal podwoić, co oznacza, że Robert Lewandowski będzie jedynym piłkarzem Bayernu, który będzie zarabiał więcej od Kimmicha.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

W zeszłym sezonie Joshua Kimmich zagrał w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć goli i zanotował 14 asyst. Brał udział w Euro 2020 i zagrał we wszystkich czterech meczach zaliczając dwie asysty. Łącznie w Bayernie od 2015 roku zagrał w 261 spotkaniach. Jego bilans to 30 goli i 71 asyst.

Szczera rozmowa Lewandowskiego z Nagelsmannem. Trener Bayernu niepocieszony

Sukces Bayernu w rozmowach z Kimmichem. Ale z innymi jest gorzej

Przedłużenie kontraktu z Kimmichem było jednym z priorytetów władz Bayernu. W maju zeszłego roku były prezes klubu, Karl Heinz-Rummenigge, nazwał Kimmicha "przyszłym kapitanem" zespołu. "Bild" poinformował, że obie strony spotkały się w poniedziałek i choć ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, to jest już bardzo blisko. Co ciekawe, Kimmich sam negocjował swój kontrakt. Jego prawnicy mieli jedynie przeczytać spisaną umowę. Przedłużenie kontraktu z Kimmichem do bardzo dobra informacja dla Bayernu, bo według doniesień medialnych rozmowy z innymi zawodnikami idą opornie. Nie udało się chociażby zatrzymać Davida Alaby, trudne rozmowy toczą się także z Kingsleyem Comanem.

Kilka tygodni temu "Bild" informował, że w martwym punkcie stanęły też rozmowy z Leonem Goretzką. Teraz jednak niemieccy dziennikarze przekonują, że nadal jest szansa na pozytywne zakończenie sprawy. Rozmowy o nowym kontrakcie dla Niemca zostały wznowione i mają odbywać się teraz w lepszej atmosferze. Bayern musi się pospieszyć, bo kontrakt Goretzki wygasa w 2022 roku.

Bayern Monachium chce ściągnąć gwiazdę największego rywala!