Bayern Monachium chce ściągnąć gwiazdę największego rywala!

Niemiecki dziennik dotarł nawet do szczegółów transferowych między RB Lipsk a Bayernem Monachium. Według dziennikarzy Sabitzer miałby przejść do Bawarczyków za "18 milionów euro plus dodatki", których wysokość nie została ustalona. Kwota dziwi Niemców, ponieważ jego klauzula ma wynosić 50 mln euro. Oba kluby nie podjęły jeszcze żadnych negocjacji, jednak Lipsk ma być otwarty na propozycje innych drużyn.

Marcel Sabitzer dołączy do Bayernu Monachium. Może dojść do zaskakującej wymiany na szczycie Bundesligi

- Jeśli nie widać niczego ciekawego na rynku transferowym, to znaczy, że skład jest wystarczająco silny - cytuje Juliana Nagelsmanna dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Okazuje się jednak, że Bayern może wzmocnić linię ofensywną klubu. Nowy szkoleniowiec mistrza Niemiec bardzo dobrze zna profil Sabitzera, ponieważ współpracował z nim w ostatnich latach w RB Lipsk.

Dodatkowym plusem sprzedaży Sabitzera w tym okienku transferowym ma być wygasająca umowa piłkarza. Kontrakt 27-latka z RB Lipsk obowiązuje do końca czerwca 2022 roku, a pomocnik nie zamierza go przedłużać. To oznacza, że za kilka miesięcy władze Bayernu mogłyby spróbować także pozyskać piłkarza na zasadzie wolnego transferu. Portal Transfermarkt.de dodaje, że Marcel Sabitzer jest najdroższym piłkarzem Bundesligi, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu 2021/22. Drugi na liście jest Leon Goretzka z Bayernu Monachium. Pomocnik jest wart 42 miliony.

Marcel Sabitzer jest piłkarzem RB Lipsk od 2014 roku. Austriak rozegrał dla klubu 227 spotkań, w których strzelił 52 gole oraz zanotował 52 asysty. W 2017 roku został wybrany najlepszym piłkarzem roku w swoim kraju.