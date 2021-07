Bayern poluje na dwóch piłkarzy Barcelony. Katalończycy szukają oszczędności

Bayern przygotowuje się do nowego sezonu. Choć Bawarczycy rozegrali kilka meczów sparingowych, to wciąż szukają wzmocnień kadrowych. Według doniesień hiszpańskiego dziennika "AS" na celowniku mistrzów Niemiec znalazła się dwójka zawodników FC Barcelony. Transfery wydają się być realne, zwłaszcza że kataloński klub znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Bayern szuka wzmocnień. Na celowniku dwóch piłkarzy Barcelony

Bayern jest zainteresowany Sergino Destem oraz Sergim Roberto. Jak podaje "AS", pierwszy z piłkarzy nie jest przekonany, czy chciałby odejść z Barcelony. 20-letni Holender trafił do klubu jesienią ubiegłego roku za 21 milionów euro. Boczny obrońca był istotnym elementem zespołu Ronalda Koemana i zagrał łącznie w 41 spotkaniach.

Inaczej jest w przypadku Sergiego Roberto, który przez większość sezonu zmagał się z kontuzją bądź był rezerwowym. W związku z tym 29-letni Hiszpan, któremu za rok kończy się kontrakt z klubem, byłby zainteresowany przejściem do Bayernu. Hiszpańskie media informują, że w grę wchodzi roczne wypożyczenie.

Bayern Monachium musi szukać wzmocnień w defensywie, gdyż po sezonie z klubu odeszło dwóch istotnych piłkarzy David Alaba oraz Jerome Boateng. Jak dotąd w letnim oknie transferowym Bawarczycy ściągnęli Dayota Upamecano za 42,5 milionów euro z RB Lipsk oraz Omara Richardsa za darmo z Reading.