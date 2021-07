Szef Bayernu zabiera głos w sprawie transferu Lewandowskiego. Plany giganta wywołały reakcję

Manchester City przed sezonem 2021/2022 stracił Sergio Aguero, a nie do końca jasna jest również przyszłość Gabierla Jesusa. Wydaje się, że głównym celem transferowym The Citizens jest Harry Kane, ale angielskie media zauważają, że Pep Guardiola zaczął spoglądać w stronę Roberta Lewandowskiego, który z miejsca mógłby zapewnić jego drużynie kilkadziesiąt bramek w sezonie.

Być może faktycznie Manchester City wysłał wstępne zapytania ws. Lewandowskiego, bo dość mocno na to zainteresowanie zareagował prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer, który stanowczo przeciął wszystkie podchody Anglików.

- Po pierwsze, moim zdaniem Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy go w naszym zespole. Ma jeszcze dwa lata kontraktu. Z pewnością zagra w tym czasie w Bayernie Monachium. Powiedziałem to już kilka tygodni temu, ale wyobrażam sobie, że zostanie z nami jeszcze dłużej. Podkreślam, dotrzyma do końca kontraktu. Na pewno zagra w Bayernie Monachium przez następne dwa sezony - mówił Hainer cytowany przez "Spox".

Lewandowski przed kolejnymi wyzwaniami

Lewandowski ma za sobą udany sezon. Co prawda tym razem nie zdobył z Bayernem potrójnej korony, ale udało się obronić mistrzostwo Niemiec. Ponadto kapitan reprezentacji Polski pobił rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi – Lewandowski trafił do siatki 41 razy. Te osiągnięcia pozwoliły mu zostać po raz drugi z rzędu piłkarzem roku w Niemczech w wyborach przeprowadzanych przez "Kickera".

Przed Bayernem jeszcze dwa mecze kontrolne w okresie przygotowawczym. Najbliższym rywalem Bawarczyków będzie Borussia Mönchengladbach, z którą zmierzą się 28 lipca w meczu towarzyskim, a 13 sierpnia w pierwszym meczu sezonu w Bundeslidze. Jeszcze przed startem ligi 31 lipca mistrzowie Niemiec zagrają z Napoli. Szansę na pierwsze trofeum będą mieli 17 sierpnia – wtedy Bayern zagra z Borussią Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec.