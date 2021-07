Haaland komentuje plotki transferowe. "To dużo pieniędzy za jedną osobę"

Erling Braut Haaland cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Reprezentant Norwegii ma w umowie klauzulę odstępnego w wysokości 75 milionów euro, ale będzie ona możliwa do uiszczenia dopiero po sezonie 2021/2022. Chęć kupna Haalanda przed nowym sezonem wiąże się zatem z zapłaceniem zdecydowanie wyższej kwoty.

Erling Braut Haaland o transferze do Chelsea. "Oby to były plotki"

Chelsea jest najbardziej zdeterminowana, aby pozyskać Erlinga Brauta Haalanda jeszcze w tym oknie transferowym, aby ubiec konkurencję. Pierwsza oferta zdobywcy Ligi Mistrzów zawierała gotówkę oraz Calluma Hudsona-Odoia oraz Tammy’ego Abrahama w rozliczeniu. BVB żąda 175 milionów euro za napastnika, a The Blues mogą zdobyć takie fundusze po sprzedaniu wyżej wspomnianej dwójki oraz Hakima Ziyecha.

Erling Braut Haaland został zapytany o transfer przez dziennikarzy niemieckiej telewizji Sky. Norweg przyznał, że taka kwota jest zbyt duża i ma nadzieję na to, że są to wyłącznie plotki. "W tym temacie nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Mam trzy lata kontraktu i jestem szczęśliwy w Dortmundzie. Od miesiąca nie rozmawiałem ze swoim agentem. Myślę, że to jest odpowiedź. 175 milionów euro to dużo pieniędzy za jednego piłkarza. Mam nadzieję, że to plotki, mówiąc szczerze" – powiedział Haaland.

Napastnik reprezentacji Norwegii został mianowany przez dziennikarzy "Kickera" piłkarzem klasy światowej w minionym sezonie Bundesligi. To samo wyróżnienie otrzymał Robert Lewandowski, który zdobył 41 goli w poprzednich ligowych rozgrywkach i pobił rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972.