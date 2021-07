Złota Piłka jednak dla Lewandowskiego?! "L'Equipe" może naprawić błąd z ubiegłego roku

W poprzednim sezonie Robert Lewandowski był absolutnym liderem Bayernu Monachium. Między innymi dzięki jego trafieniom Bawarczycy zdominowali krajowe rozgrywki, zdobywając mistrzostwo i Superpuchar Niemiec. Kapitan reprezentacji Polski śrubował przy tym niesamowite liczby i praktycznie w każdym meczu poprawiał swoje statystyki strzeleckie.

Niewątpliwie jednak największym sukcesem Bayernu w poprzednim sezonie było zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dla samego Lewandowskiego również było to bardzo ważne, ponieważ triumfował w tych rozgrywkach po raz pierwszy. Jakby tego było mało, później Bawarczycy pokonali Sevillę w starciu o Superpuchar Europy, a także zwyciężyli w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Klub z Bawarii mógłby nie odnieść wszystkich tych zwycięstw, gdyby nie wydatna pomoc Polaka. Kapitan naszej kadry w rozgrywkach 2019/20 strzelił aż 55 goli w 47 spotkaniach (z czego 15 w Lidze Mistrzów), dokładając do tego dwa trafienia w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata.

Wiele wskazywało na to, że osiągnięcia zespołowe, jak i indywidualne statystyki doprowadzą Lewandowskiego do zdobycia Złotej Piłki. Ostatecznie jednak podjęto decyzję, że z uwagi na perturbacje związane z pandemią koronawirusa wyróżnienie to nie będzie przyznawane.

"L'Equipe" informuje jednak, że we Francji pojawił się pomysł późniejszego wręczenia Złotej Piłki za 2020 rok. Nie można wykluczyć, że nagroda zostanie przyznana najlepszemu piłkarzowi 2020 roku podczas tegorocznej gali. Polak będzie miał zatem bardzo duże szanse na to wyróżnienie.