Krzysztof Piątek będzie miał nowego rywala. Transferowy hit Herthy Berlin

Krzysztof Piątek zdecydowanie nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. W samej końcówce sezonu w klubie doznał bardzo groźniej kontuzji, która wykluczyła go z gry na Euro 2020. Polak w jednym z ostatnich spotkań ligowych z Herthą Berlin złamał kostkę, więc oprócz mistrzostw Europy z pewnością straci także początek następnego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo To jest geneza porażki Polski na Euro 2020

Nowy rywal Krzysztofa Piątka. Polak może mieć problemy z grą po kontuzji

Do Krasnodaru sprzedany został niedawno Jhon Cordoba, z którym Krzysztof Piątek rywalizował o miejsce w składzie w poprzednim sezonie. Podstawowym celem dla Herthy Berlin w letnim okienku transferowym było więc sprowadzenie napastnika.

Robert Lewandowski wrócił do Bayernu i już imponuje. Maszyna

W związku z tym do klubu dołączył niedawno wracający po latach Kevin Prince Boateng, ale Polak z pewnością miał nadzieję, że to na niego bardziej postawi trener Pal Dardai. Prawdopodobnie jednak przeszkodziła w tym kontuzja Piątka i do Herthy dołączy jeszcze jeden napastnik. Według doniesień włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio będzie to Stevan Jovetić.

Tego w Bundeslidze jeszcze nie było. Lewandowski pierwszy w historii. Pobił rekord

Czarnogórzec od końca czerwca pozostaje wolnym napastnikiem, ponieważ skończył mu się kontrakt w AS Monaco, gdzie występował od 2017 roku. Według Di Marzio transfer 31-latka do Berlina jest już przesądzony, a zawodnik podpisał już nawet trzyletni kontrakt. Jovetić brał pod uwagę także powrót do Włoch i negocjował już z Fiorentiną czy Lazio, ale żaden z tych klubów nie zdecydował się na jego pozyskanie. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał 33 spotkania w Monaco, w których zdobył siedem bramek i zaliczył jedną asystę.