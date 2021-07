Media donoszą o następcy Lewandowskiego. Najpierw ma być jego zmiennikiem

Chelsea dość nieoczekiwanie wygrała ostatnią edycję Ligi Mistrzów, ale trener Thomas Tuchel wie, że londyńczycy i tak potrzebują wzmocnień. Szczególnie na pozycji środkowego napastnika. Priorytetem na liście życzeń Romana Abramowicza jest Erling Haaland, który w minionym sezonie strzelił 41 goli w 41 meczach. Borussia Dortmund nie jest zbytnio przekonana do sprzedaży Norwega, bo i tak właśnie pożegnała Jadona Sancho, który trafił do Manchesteru United. Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano uważa, że 20-latek zostanie w Dortmundzie na kolejny sezon, chyba że The Blues złożą "kosmiczną" ofertę. Kosmiczną propozycją ma być 175 milionów euro. Jeśli Chelsea nie uda się ściągnąć Haalanda, to postara się kupić Romelu Lukaku z Interu Mediolan lub Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. Niezależnie, który napastnik trafi do Londynu, to będzie to ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Dlaczego?

"Football Insider" twierdzi, że Chelsea może się pożegnać z Timo Wernerem, jeśli ściągnie napastnika z najwyższej półki. To byłoby duże zaskoczenie, ponieważ Niemiec dopiero od roku gra w Anglii. W minionym sezonie rozegrał 47 meczów, w których strzelił 12 goli, jednak wiele dogodnych okazji zmarnował i bywał obiektem drwin ze strony kibiców. "Football Insider" donosi, że Werner mógłby być zmiennikiem Lewandowskiego, a w przyszłości jego następcą.

Czemu warto ściągnąć Wernera?

Nie brakuje głosów, że to dobry pomysł, aby Werner wrócił do Bundesligi. - Wszystkim znana jest moja słabość do Timo Wernera i nie chcę przez to powiedzieć, że Leroy Sane nie jest świetny. Ale odnoszę wrażenie, że [Oliver] Kahn postrzega Wernera jako piłkarza, który mógłby lepiej pasować do tego klubu pod wieloma względami. Jest elastyczny na boisku, jego charakter stanowi nieco większe wyzwanie - napisał Lothar Matthaeus, legenda niemieckiej piłki, w "Sport BILD". Dodatkowym atutem ma być przejęcie Bayernu przez Juliana Nagelsmanna, który współpracował z Niemcami w RB Lipsk.

Co ciekawe kilka dni temu pojawiły się też plotki, jakoby to Chelsea chciała kupić... Roberta Lewandowskiego. - Zwycięzca minionej edycji Ligi Mistrzów uważa Polaka za alternatywę w przypadku gdy nie uda się ściągnąć Erlinga Haalanda - informuje "Sport BILD".