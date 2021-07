Robert Lewandowski znowu doceniony w Niemczech! Prestiżowe wyróżnienie

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany sezon. Jego Bayern Monachium tradycyjnie wygrał Bundesligę, a polski napastnik miał ogromny wkład w obronę mistrzowskiego tytułu. Lewandowski zdobył w lidze 41 bramek, dzięki czemu udało mu się pobić rekord legendy Bayernu – Gerda Muellera. Łącznie we wszystkich rozgrywkach Lewandowski zagrał w 40 meczach i zdobył w nich 48 bramek.

Lewandowski z prestiżową nagrodą. Dziennikarze nie mieli wątpliwości

Te osiągnięcia zostały docenione przez niemieckich dziennikarzy. To właśnie oni głosowali w plebiscycie na piłkarza roku w Niemczech. Zostać mógł nim piłkarz grający w Niemczech lub Niemiec grający w lidze zagranicznej. Lewandowski wygrał głosowanie z miażdżącą przewagą. Otrzymał 356 głosów z 563 możliwych. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Thomas Mueller, który dostał 41 głosów. 38 osób oddało głos na Erlinga Haalanda.

"Tak jak w 2020 roku nie można było wybrać innego piłkarza niż Roberta Lewandowskiego w wyborach na piłkarza roku. Tym razem Polak nie błysnął trypletem, ale ustanowił nowy rekord w Bundeslidze i zdobył jeszcze więcej głosów" – napisali dziennikarze "Kickera".

"Wiem, jak wielki to zaszczyt. To dla mnie powód do dumy i radości, bo rzadko wygrywa się tę nagrodę dwa razy z rzędu" – powiedział Lewandowski cytowany przez "Kickera". Polak dwa sezony temu mógł pochwalić się tym, że razem z drużyną wygrał wszystkie możliwe trofea, wliczając w to Ligę Mistrzów. W 2020 roku również został wybrany piłkarzem roku. Wtedy otrzymał 276 głosów od dziennikarzy.

Robert Lewandowski to szósty piłkarz spoza Niemiec, który wygrał tę nagrodę. Wcześniej tej sztuki dokonali Ailton, Frank Ribery, Grafite, Arjen Robben i Kevin de Bruyne. Żaden z nich nie wygrał tej nagrody dwa razy z rzędu. Taki przypadek ostatni raz miał miejsce w 2002 i 2003 roku, kiedy dwukrotnie najlepszym piłkarzem uznany został Michael Ballack.

