Piłkarz Bayernu podpadł władzom klubu. "Wywołało zdumienie na twarzach" [WIDEO]

Obrońca spędza obecnie wakacje na Sardynii. Jego żona Amelia Lorente sfilmowała zabawę Hernandeza w wodzie na skuterze i następnie opublikowała film z tego zdarzenia w swojej relacji na Instagramie.

Kontuzjowany Hernandez bawił się w najlepsze na skuterze podczas wakacji. "Wideo wywołało zdumienie na twarzach władz Bayernu"

Jak poinformował "Bild", wideo wywołało zdumienie na twarzach władz Bayernu. Lucas Hernandez zachował się nieodpowiedzialnie, jeżdżąc na skuterze, a przecież 5 lipca przeszedł operację kontuzjowanej łąkotki przyśrodkowej i jeszcze niedawno poruszał się o kulach.

Urazu doznał podczas turnieju Euro 2020 w meczu grupowym z Portugalią (2:2). Murawę opuścił wówczas już po 45 minutach. Francuzi odpadli z turnieju w 1/8 finału, przegrywając po rzutach karnych ze Szwajcarią. "Hernandez powinien jak najszybciej zadbać o formę" - napisała niemiecka gazeta.

- Życzymy Lucasowi szybkiego powrotu do zdrowia. Klubowi lekarze są bardzo zadowoleni z przebiegu operacji. Za kilka tygodni znów będzie do naszej dyspozycji - oświadczył na początku lipca dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić.

Hernandez, który jest mistrzem świata z 2018 roku, trafił do Bayernu dwa lata temu. Monachijczycy zapłacili Atletico Madryt aż 80 milionów euro, co pozostaje klubowym rekordem. Do tej pory Francuz rozegrał 42 spotkania w Bundeslidze. 25-latek jest dziś wyceniany na zaledwie 45 mln euro.

Bayern Monachium przystąpi do nowego sezonu bez kontuzjowanego Alphonso Daviesa, który zerwał więzadła w kostce lewej nogi. Uraz leczy również jego klubowy kolega, pomocnik Marc Roca.

Pierwszy mecz w nowym sezonie Bayern zagra 6 sierpnia, kiedy zmierzy się w I rundzie Pucharu Niemiec z piątoligowym Bremer SV. Z kolei rozgrywki Bundesligi zespół z Monachium rozpocznie 13 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Borussią Moenchengladbach.