Bayern ustalił pensję maksymalną. Właśnie tyle zarabia Robert Lewandowski. I jest jedyny

Bayern Monachium słynie z kontroli swoich wydatków, co jak donosi dziennik "Marca" powołujący się na niemieckie źródła, ma się przełożyć również na zarobki piłkarzy. Gazeta podzieliła skład mistrzów Niemiec na grupy, w zależności od sumy jaka wpływa na ich konto. Najwyżej znajduje się tylko czterech piłkarzy, a wśród nich jest Robert Lewandowski. Napastnik ma zarabiać najwięcej ze wszystkich zawodników z Bawarii.

Bayern Monachium wyznacza granice. Maksymalnie 20 mln brutto za rok gry

Pierwsza grupa zarabia od 15 do 20 milionów euro rocznie. W niej oprócz Roberta Lewandowskiego znajdują się Manuel Neuer, Thomas Mueller oraz Leroy Sane. Media informują, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powiększenia tego składu. Największe szanse mają Joshua Kimmich, Kingsley Coman i Leon Goretzka. Wszyscy trzej muszą jednak przedłużyć swoje umowy z Bayernem Monachium.

Druga grupa, w której znajdują się dwaj wymienieni wyżej piłkarze zarabia od 10 do 15 milionów euro na rok. Do niej należy również Serge Gnabry. Nieco mniej, bo od pięciu do 10 mln mają otrzymywać Niklas Suele oraz wspomniany już Goretzka, który wciąż nie doszedł do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. W ostatniej grupie znajdują się piłkarze, którzy zarabiają mniej niż pięć milionów euro za rok.

Lista wymienionych zawodników być może ulegnie zmianie, o czym informował niemiecki "Bild". Według dziennikarzy kapitan reprezentacji Polski nie jest zadowolony z dotychczasowych wzmocnień i oczekuje konkretnych ruchów transferowych. Latem do kadry Bayernu dołączyło trzech nowych piłkarzy, ale żaden z nich nie zadowala kibiców i Roberta Lewandowskiego - sugeruje gazeta.