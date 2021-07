Wybrano najlepszych piłkarzy Bayernu w historii. Lewandowskiego nie ma nawet w TOP3

Robert Lewandowski jest jednym z podstawowych zawodników Bayernu Monachium. Od kilku lat napastnik stał się także najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem w zespole. W sezonie 2019/20 32-latek wygrał z drużyną wszystkie trofea krajowe i międzynarodowe, wliczając Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy czy Superpuchar Niemiec. Zdobył także tytuł króla strzelców w Pucharze Niemiec, Bundeslidze i LM.

Kolejny sezon nie był tak owocny w puchary, choć Robert Lewandowski zapisał się w historii Bundesligi indywidualnie. Oprócz mistrzostwa kraju Polak przełamał barierę 40 goli, co jest najlepszym wynikiem w historii ligi. Z 41 trafieniami Lewandowski pobił 49-letni rekord Gerda Muellera. Wyniki kapitana reprezentacji Polski sprawiły, że jak wybrało TVP Sport, zajął szóste miejsce wśród najlepszych piłkarzy klubu.

Franz Beckenbauer Gerd Mueller Karl-Heinz Rummenigge Lothar Matthaeus Sepp Maier Robert Lewandowski Philipp Lahm Oliver Kahn Thomas Mueller Franck Ribery

Redakcja podkreśla, że nieobecność Manuela Neuera jest spowodowana zestawieniem Seppa Maiera, jednego z najlepszych bramkarzy w dziejach Bayernu Monachium. "Legendarny zawodnik Bayernu był ostoją klubu przez prawie dwadzieścia lat" - czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Lothara Matthaeusa dziennikarze nazwali "mózgiem drużyny, jej najważniejszym elementem". Rummenigge natomiast był jednym z najbardziej utalentowanych technicznie piłkarzy, co przełożyło się na dwukrotną wygraną na gali Złotej Piłki (1980-1981). Gerd Mueller natomiast został pokonany pod względem goli strzelonych w jednym sezonie, ale to wciąż do niego należy rekord bramek zdobytych w historii Bundesligi. Niemiec ma ich na koncie 365. Beckenbauer natomiast pozostaje niekwestionowanym liderem swoich czasów. Były reprezentant Niemiec dwukrotnie otrzymał Złotą Piłkę i czterokrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem w kraju.