Niemcy przypomnieli zagranie Lewandowskiego. "Piękniejsza niż bramka"

Euro 2020 za nami. Kibice mogą skupić się na rozgrywkach ligowych. W wielu miejscach trwają przygotowania do zbliżającego się sezonu. Fani znowu będą mogli być świadkiem niesamowitych zagrań i o tym właśnie postanowili przypomnieć w Niemczech.

Bundesliga przypomniała genialne zagranie Lewandowskiego. I nie chodzi o bramkę

Oficjalne konto Bundesligi przypomniało kibicom bajeczne zagranie Roberta Lewandowskiego. Tym razem nie chodziło jednak o bramkę, a o asystę z sezonu 2018/19. W meczu z VfB Stuttgart Lewandowski, gdy był tyłem do pola karnego, popisał się znakomitym zagraniem piętą do ustawionego w "szesnastce" Thomasa Muellera. Niemiec nie zepsuł tej okazji i trafił do siatki, a Bayern wygrał całe spotkanie 3:0.

"Kiedy asysta jest piękniejsza niż bramka. Wspaniała robota Lewandowskiego i Muellera" – napisano w podpisie do filmiku. I trzeba przyznać, że tak rzeczywiście było. Lewandowski popisał się bajeczną techniką i pokazał, że poza strzelaniem goli potrafi również znakomicie asystować.

Nowy sezon Bundesligi rozpocznie się 13 sierpnia i potrwa do 14 maja. Poprzednie rozgrywki były niezwykle udane dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski tradycyjnie już sięgnął ze swoim klubem po mistrzostwo Niemiec. Pobił też legendarny rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Polak trafił do siatki aż 41 razy i pobił Muellera o jedno trafienie. W tych rozgrywkach spróbuje jeszcze bardziej wyśrubować ten wynik.

