"Nie do pomyślenia?". A jednak. Niemcy o sytuacji Lewandowskiego: To przybiera na sile

Powraca temat zmiany klubu przez Roberta Lewandowskiego. Kilka miesięcy temu media sugerowały, że najlepszy polski piłkarz może zmienić klub. Napastnik reprezentacji Polski wygrał już z Bayernem wszystko co możliwe, wliczając w to Ligę Mistrzów. W zeszłym sezonie Lewandowski pobił nawet rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych bramek w jednym sezonie Bundesligi. To wszystko ma sprawiać, że Lewandowski, którego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu 2023 roku, rozgląda się za nowymi wyzwaniami. Niedawno oliwy do ognia dodał hiszpański "AS", według którego Lewandowski jest zainteresowany przenosinami do Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Najpierw autograf, następnie selfie, na koniec uścisk z idolem. Robert Lewandowski nie odmówił przytulenia młodemu kibicowi

Angielskie kluby zainteresowane Lewandowskim. Ale to nie on jest najbardziej rozchwytywany

- Plotki o zmianie klubów przez Roberta Lewandowskiego i Erligna Haalanda znowu przybierają na sile. Czy to realistyczne, żeby obie gwiazdy Bundesligi odeszły? – zastanawiają się dziennikarze niemieckiego sport1.de.

Bayern Monachium ruszył na pomoc ofiarom powodzi! "To dopiero pierwszy krok"

"Plotki o Realu Madryt nie są niczym nowym, Polak był z nimi łączony przez lata. Pojawiły się także informacje o zainteresowaniu Chelsea, a "Daily Mail" informuje, że zainteresowany jest także Manchester City – piszą Niemcy.

Bardziej łakomym kąskiem na rynku transferowym z racji młodego wieku jest Erling Haaland. Niemieccy dziennikarze spekulują, że to Norweg może wkrótce opuścić Bundesligę. Zainteresowanie znowu mają przejawiać kluby z Anglii. Według plotek Chelsea miała już zaoferować Borussii Dortmund aż 175 milionów euro za jej snajpera. Według informacji sport1.de nic takiego jeszcze nie nastąpiło. Na razie rozmowy odnośnie transferu Haalanda są nieformalne, bo Borussia nie chce jeszcze pozbywać się swojego napastnika.

Niemieccy dziennikarze zastanawiają się, czy tego lata kibice Bundesligi będą musieli pożegnać się z dwoma najlepszymi napastnikami. Innego zdania jest Stefan Backs, agent piłkarski. – Nie mogę sobie wyobrazić, że Lewandowski zmienia barwy – powiedział. Dodał, że jeżeli kibice będą musieli z kimś się pożegnać, to prędzej będzie to Haaland, a nie Lewandowski.

Klasa światowa Lewandowskiego! Tylko dwóch takich piłkarzy. Inny Polak wyróżniony